Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu X’te (Twitter) erişim problemleri yaşanıyor. Özellikle "yeniden dene" uyarısının yaygınlaşması, platformda teknik bir sorun olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Peki, X çöktü mü, neden açılmıyor? İşte kullanıcıların bildirdiği son durum…

X (Twitter) erişim sorunuyla gündeme geldi. Platforma girmeye çalışanlar ana sayfada "Gönderiler şu anda yüklenmiyor, tekrar dene" uyarısı ile karşılaşıyor. Yaşanan bu teknik aksaklıklar ve yavaşlamalar sebebiyle, sosyal medya kullanıcıları "X çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusuna cevap arıyor.

Downdedeoctor'un hata raporuna göre platforma 16.30'dan bu yana ulaşılamıyor.

X (Twitter) çöktü mü, neden açılmıyor? X kullanıcıları "yeniden dene" hataları bildiriyor

X'TEKİ ERİŞİM SORUNU KÜRESEL Mİ BÖLGESEL Mİ?

Dünya genelinde internet siteleri, uygulamalar ve dijital servislerde yaşanan erişim sorunlarını kullanıcı bildirimlerine göre grafiklerle izleyen Downdetector, X’te yaşanan erişim problemini de raporladı. Paylaşılan verilere göre çok sayıda kullanıcı platforma girişte ve içerik yüklemede sorun yaşadığını bildiriyor. Sosyal medya yetkililerinden kesintinin küresel mi yoksa bölgesel mi olduğuna yönelik henüz bir açıklama gelmedi.

YENİDEN DENE UYARISI NE ANLAMA GELİYOR?

Sosyal medyada sıklıkla yaşanan "yeniden dene / tekrar dene" uyarısı genellikle geçici teknik sorunlardan kaynaklanır. Platformda yaşanan sunucu problemleri, kısa süreli global ya da bölgesel erişim kesintileri ve yoğun kullanıcı trafiği bu hataya neden olabilir.

