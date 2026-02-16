İstanbul’da kira ile yarışır hale gelen özel otopark ücretleri cep yakıyor. Özel otoparklarda 0-2 saat 450 TL, günlük 800 TL iken abonman ücreti ise 30 bin TL’ye dayandı. 2026 fiyat tarifesi resmen ateş pahası.

Yüksek kira fiyatlarının ardından İstanbul’daki yüksek otopark ücretleri de vatandaşı isyan ettirdi. Öyle ki bazı özel otoparklarda, abonelik ücretleri 30 bin TL’ye dayandı. Habertürk muhabiri Gizem Türemen’in aktardığına göre, bazı semtlerde otopark ücretleri saatlik 800 TL'ye çıktı.

Ne aidat ne de ev kirası! Fiyatı ateş pahası: otopark ücretleri 30 bin TL’ye dayandı

İSPARK'TA 450 LİRA

Türemen, ücretlere ilişkin şunları söyledi:

Fatih tarihi yarımada bölgesinde yani Eminönü dahil oraya ve Kadıköy Rıhtım bölgesinde 0-1 saatlik ücret 220 liradan başlıyor. Bu tabii yüksek olan yani çok kalabalık yoğun olduğu yerlerden bahsediyorum. 1-2 saatlik ücret 300 lira, günlük bırakırsanız 600 liraya çıkıyor. Bu örneği vermemizin sebebi bu uygun olan otopark. Düşünün ki işte günlük 600 lira uygun olan yerde özel otoparklar bunun iki katına varan fiyat tarifeleri koymaya başlamışlar. Yani 220 TL İSPARK'ta ise 450 liradan başlıyor. Beşiktaş Şişli Üsküdar'da 0-1 saat otopark ücreti 170 TL, 1-2 saat 220 TL, günlük de 500 liraya çıkıyor. 2026 fiyat tarifesi bu şekilde.

Ne aidat ne de ev kirası! Fiyatı ateş pahası: otopark ücretleri 30 bin TL’ye dayandı

“ABONE OLUNDUĞUNDA 30 BİN TL”

İSPARK’ın kalabalık olduğunu ve yer sıkıntısı yaşayanların bir diğer seçeneğinin özel otoparklar olduğunu belirten Türemen, şöyle devam etti:

Oraya döndüğünüz zaman da rakamlar gerçekten kiralarla yarışır boyutta. Özel otoparklarda 0-2 saatin 450 TL ve üzeri, günlük 800 TL ve üzeri, abonman yani abone olunduğunda 30 bin TL'ye varan ücret olduğu belirtildi.

Ne aidat ne de ev kirası! Fiyatı ateş pahası: otopark ücretleri 30 bin TL’ye dayandı

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ İSPARK yeni yılda cep yakacak! 12 saatlik otopark ücreti ile köprüden 11 kez geçilebiliyor

Öte yandan otopark ücretleri arasındaki farka dikkat çelen Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da “Kesinlikle bir üst sınır belirlenmeli. Bir tarife komisyonunca belirlenmeli ve denetime tabi olmalılar" dedi.

Aynı zamanda bazı AVM’lerde 0-1 saat ya da 0-30 dk'nın ücretsiz olup sonrası için fiyat talep edildiği de tartışılıyor. AVM otoparklarında 3 saate kadar ücret alınmaması gerektiği savunuluyor.

Ne aidat ne de ev kirası! Fiyatı ateş pahası: otopark ücretleri 30 bin TL’ye dayandı

Haberle İlgili Daha Fazlası