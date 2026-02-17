Sarı-kırmızılı kulübün Türk futbol tarihine geçen 75 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen, Galatasaray ile görüşmelere başlamadan önce Serie A'dan aldığı teklifi ve transferin gerçekleşmeme sebebini anlattı. Yıldız golcü, "En iyi forvetlerden biriyim. Bir numara değilsem iki ya da üç numarayım" sözleriyle de özgüvenini ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile oynayacakları kritik maç öncesi İtalyan basının La Gazetta Dello Sport'a röportaj verdi. 27 yaşındaki santrforun gündem olan açıklamaları şöyle:

"AVRUPA'DA İZ BIRAKMAK İSTİYORUZ"

"Uluslararası arenada büyümeye çalışıyoruz, çok yüksek seviyede başka oyuncular transfer edildi ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar almayı hedefliyoruz. Türkiye'de tanınmış bir kulübüz ama şimdi Avrupa'da da iz bırakmak istiyoruz. Bir üst düzey kulüple, Juventus ile karşılaşmak heyecan verici olacak. Dikkatimizi dağıtamayacağımızı biliyoruz, çünkü onlara karşı her hata çok pahalıya mal olabilir. Ayrıca Spalletti ile yeniden karşılaşacağım."

Victor Osimhen'in güncel piyasa değeri 75 milyon euro

"SPALLETTI İLE KAVGA ETMEDİK"

"Spalletti ile kavga ettiğimiz söyleniyordu ama bu doğru değil. Ona çok saygı duyuyorum. Napoli'nin tesislerinde uyudu aylarca, gece gündüz çalışarak şampiyonluğu kazanabileceğimize ikna etti bizi. Kim Min-Jae, Anguissa, Kvaratskhelia ve beni de en iyi formumuza ulaştırdı ve on yıllardır başaramayan bir kulüpte şampiyonluk kazandı. Çok şey istiyordu ama çok şey veriyordu. Bazı antrenörler önce insan olarak, sonra futbolcu olarak gelişmeni sağlar."

"BİR DEĞİLSEM, İKİ VEYA ÜÇ NUMARAYIM"

"Karşılaştırma yapmayı sevmem ama en iyi forvetlerden biri olduğumu biliyorum. Bir numara değilsem, iki numarayım ya da en fazla üç numarayım."

Osimhen, bu sezon çıktığı 22 maçta 15 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.

"JUVENTUS TEKLİF YAPTI"

"Evet Juventus'ta oynayabilirdim, tıpkı bugün Serie A'nın diğer iki büyük kulübünde olabileceğim gibi. Galatasaray ile görüşmeler başlamadan önce Cristiano Giuntoli (sportif direktör), beni Juventus'a götürmek için aradı. Kulüpten birkaç kişiyle konuştum, bana ilgi gösterdiler ama Aurelio De Laurentiis'in beni bırakmayacağını biliyordum. Her halükarda, ilgi vardı. Ve Juve seni aradığında, her ne olursa olsun, oturup dinlemelisin."

"NAPOLI TARAFTARI İÇİN ÜZGÜNÜM"

"Napolili taraftarlar için üzgünüm çünkü olanlar hakkında hiç konuşmadım. Bazıları evimin önüne gelip benden açıklama istedi. Konuştuk, onlara benim yerime kendilerini koymalarını istedim. Napoli o videoyu TikTok'ta yayınladıktan sonra, bir şeyler kesin olarak bozuldu."

"IRKÇILIĞIN KURBANI OLDUM"

"Her futbolcu penaltı kaçırabilir, herkes bunun için alay konusu olabilir. Napoli bunu sadece bana yaptı, üstelik belli türden imalarla. Irkçı hakaretlerin kurbanı oldum ve gitmek istedim. Instagram'dan Napoli formasıyla çekilmiş fotoğraflarımı sildim ve onlar da bu fırsatı değerlendirip beni taraftarların aleyhine kışkırttılar. Oysa benim için kızım Nijeryalıdan çok Napoliten."

"BEN KUKLA DEĞİLİM"

Napoli'den bir sonraki yaz ayrılabileceğime dair bir centilmenlik anlaşmamız vardı ama De Laurentiis bu taahhüdünü tam olarak yerine getirmedi. Beni her yere göndermeye çalıştılar, bana köpek muamelesi yaptılar. Buraya git, oraya git, şunu yap, bunu yap... Kariyerim için çok uğraştım, bu tür bir muameleyi kabul edemezdim. Ben kukla değilim."

"CONTE GİTMEMİ İSTEMEDİ"

"Elbette, Conte beni takımda tutmak istedi ancak kulüp tarafında beni takımda istemediğini söylediler. Ciddi misiniz? O anda hangi teknik direktör beni istemezdi ki? Conte gelir gelmez beni ofisine çağırdı ve durumun farkında olduğunu ama her şeye rağmen kalmamı istediğini söyledi. Onunla çalışmaktan memnuniyet duyacağımı ancak artık kararımı verdiğimi, mutlu olmadığım bir yerde çalışmaya devam etmek istemediğimi söyledim."

"KİMSE ÖZÜR DİLEMEDİ"

"Kimse olanlar için kamuoyu önünde özür dilemedi. O meşhur videodan sonra Edoardo De Laurentiis beni birkaç kez aradı. Hepsi bu kadar! Antrenmana geç geldiğim, takım arkadaşlarımla kavga ettiğim gibi söylentiler dolaşıyordu. Hepsi yalan. Taraftarlara üzülüyorum ama onları anlıyor ve takdir ediyorum, her koşulda kulübü destekliyorlar. Onlar için Napoli her şeyden önce gelir."





