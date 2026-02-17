Ümraniye’de Durdona Khokimova'nın katil zanlıları tarafında vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan Sayyora Ergashaliyeva'nın ailesi ilk kez konuştu. Acılı aile “Türkiye'ye çalışmak için geldi, başka bir niyeti yoktu. Lütfen kızımızın bir mezarı olsun. Tüm Özbekistan bunu bekliyor. Cenazeyi almadan Türkiye'den ayrılmayacağız. 2 katilin de en ağır cezayı almasını, zindanda çürümesini istiyoruz” dedi.

Ümraniye’de Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın canice öldürüldüğü evde önceki gece, aynı katil zanlılarının Özbekistan uyruklu Sayyora Ergashaliyeva'nı da canice öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

‘Kesik baş’ vahşetinde bir yürek sızlatan feryat daha: Bu insanlık değil

AİLESİ İLK KEZ KONUŞTU

Kan donduran cinayetler sonrasında Sayyora Ergashaliyeva'nın anne ve babası ilk kez konuştu. Acılı aile, kızlarının Türkiye’ye çalışmak için geldiğini belirterek “Cenazesinin bulunmasını istiyoruz. Kızımızın mezarı olmasını, defin etmeyi istiyoruz. Maksadımız kızımızın cenazesini alıp gitmek” dedi.

“TÜM ÖZBEKİSTAN BUNU BEKLİYOR”

“Bu insanlık değil, çok kötü etkilendik, hala da kendimde değilim” diye konuşan acılı baba Bakhromjon Bustanov, hislerini şöyle dile getirdi:

Kızım Türkiye'ye sadece çalışmak için geldi, başka bir niyeti yoktu. Medyada yalan haberlere neden olmasın, Özbekistan'ta 2 tane kızı var. Kızları için çalışmaya geldi, lütfen yanlış haberler çıkmasın. 'Cenaze bulundu' diye haberler geliyor, yanlış haberler sunulmasını istemiyoruz. Katillerin zindanda çürümesini istiyorum. Müslümanlara uygun şekilde defnetmek istiyoruz. Maksadımız kızımızın cenazesini alıp gitmek, cenazesinin bulunmasını istiyorum, tüm Özbekistan bunu bekliyor. Anne baba olarak cenaze bulunana kadar Türkiye'de bekliyoruz, beklemeye de devam edeceğiz.

“DURDONA HANIM'A MESAJ ATIYORLAR”

Ergashaliyeva için kayıp başvurusu ve suç duyurusunu yapan avukat Cevat Bozkurt, olayın perde arkasını şöyle anlatmıştı:

Şüpheliler sorgularında maalesef ki Sayyora Hanım'ı katlettiklerini itiraf ettiler. Duyduğumuz bilgiler; önce 23'ü ile 24'ü gecesi Sayyora Hanım katlediliyor, sonra zanlılar tarafından cesedi parçalara ayrılıyor. Cesedin bir kısmı bulundukları ikametin yakınındaki bir çöp konteynerına, kalan kısmı ise Fatih ilçesinde bir konteynera atılıyor. Sonra bu götürdükleri valizi boşattıktan sonra valizle birlikte eve geri dönüyorlar. Sayyora Hanım'dan Durdona Hanım'a mesaj atarak gelmesini sağlıyorlar.

Avukat Bozkurt, kalan parçaların bulunması için şimdiye kadar 400 bin tona yakın bir çöp ayrıştırma gerçekleştirildiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Şişli ilçesinde 24 Ocak'ta cesedi parçalar halinde bulunan Durdona Khokimova'nın öldürüldüğü Ümraniye'deki dehşet evinde bir kadının daha öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Sayyora Ergashaliyeva'nın Özbekistan'da yaşayan ailesi, 23 Ocak'tan sonra kızlarından haber alamamaları üzerine Türkiye'deki Özbek Kadın Hakları Derneği'ne ulaşmıştı.

Sonrasında ailenin Türkiye'ye gelmesi ve 6 Şubat'ta yapılan başvurular ile derinleştirilen soruşmada genç kadının da edinilen bilgilere göre D.A.U.T. ve G.A.K tarafından vahşice öldürüldüğü belirlenmişti.

