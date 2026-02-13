Ümraniye’de aynı evde peş peşe 2 günde iki kadını canice katleden katil zanlılarının, Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova ve Sayyara Ergaşaliyeva'nın parçalarını aynı valizle taşıdıkları ortaya çıktı.

İstanbul Şişli’de çöp konteynerinde başı kesilmiş halde bulunan 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ı katleden şüphelilerin, 1 gün önce Özbekistan uyruklu Sayyara Ergaşaliyeva'yı da katledip parçalara ayırdığı ortaya çıkmıştı.

Peş peşe yaşanan vahşetlere ilişkin korkunç yeni detaylar kan dondurdu. Sabah’ta yer alan habere göre, iki genç kadını canice katleden D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29), ilk olarak Sayyora Ergaşaliyeva'yı öldürdü.

AYNI VALİZLE TAŞIMIŞLAR!

Katil zanlılarının genç kadını öldürdükten sonra parçalara ayırdığı, poşetlere koyup daha sonra beyaz bir valizle taksiye koyduğu, ardından poşetleri Fatih'te çeşitli çöp konteynerlerine bıraktıkları belirlendi. Katil zanlılarının daha sonra öldürdükleri Durdona Khakımova'ın parçalarını da aynı valizle taşıdıkları tespit edildi.

AYNI EVDE İKİ CİNAYET

Cansız bedeni parçalara ayrılmış halde çöp konteynerinde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ının öldürüldüğü Ümraniye’deki evde 1 gün önce cinayet işlendiği ortaya çıkmıştı.

Ailesinin 23 Ocak'tan itibaren haber alamadığı Ergaşaliyeva Seyyare için yaptığı kayıp başvurusu sonrasında yapılan incelemede, Seyyare'nin en son görüldüğü Ümraniye'deki adresin Durdona Khokimova'nın öldürüldüğü adres olduğu tespit edilmişti.

Sayyara Ergaşaliyeva

Kayıp Ergaşaliyeva'nin, katil zanlıları D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29) ile yaklaşık bir ay boyunca aynı evde yaşadıklarını belirlenmiş, Ergaşaliyeva’nın şüphelilerden G.A.K.'nın kız arkadaşı olduğu ortaya çıkmıştı.

Şüphelilerin genç kadın eve girdikten sonra eve girip, bir süre sonra aynı valizle çıkıp taksiye binerek Fatih'e gittikleri, beyaz valizdeki parçaları çöp konteynerine bıraktıktan sonra yaya olarak Yenikapı Marmaray İstasyonu'na yöneldikleri görüntülere ulaşılmıştı.

NELER OLMUŞTU?

24 Ocak günü akşam saatlerinde Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde bir kadın cesedi bulunmuştu.

Başı ve bacaklarının kesilen cesedin 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya ait olduğu belirlenmişti. Soruşturma kapsamında Khokimova'nın Ümraniye'de bir evde öldürüldüğü, ardından cesedinin taksiyle Şişli'ye götürüldüğü öğrenilmişti.

Durdona Khakımova

KAÇARKEN YAKALANDILAR

Kamera görüntülerinden kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29) Gürcistan'a kaçmak üzereyken, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov isimli şüpheli, Durdona Khakımova’nın erkek arkadaşı olduğunu, çıkan tartışma sonrasında genç kadını öldürdüğünü itiraf etmişti.

CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞTİ

Khakımova'yı öldüren Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov ifadesinde korkunç cinayeti şöyle anlatmıştı:

Olay günü tanıştık. Aramızda gönül ilişkisi başladı. Tartışma yaşadık. Bıçaklayarak öldürdüm. Daha sonra arkadaşım Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev ile birlikte cesedi Ümraniye'deki evde parçalara ayırdık. Cesedin parçalarını ayrı ayrı poşetledik ve bavul içerisine yerleştirdik. Daha sonra ticari taksi ile Şişli İlçesi'ne geldik. Ceset ve parçalarını farklı çöp konteynerlerine attık.

