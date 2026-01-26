Şişli’de cansız bedeni çöp konteynerinde başı kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın komşuları konuştu. Genç kadının komşuları, “İki gün önce bir kavga oldu. Hatta binadan inip ne olduğunu soranlar olmuş, şahıs 'Karım' diyerek kapıyı kapatmış. Geleli 10 gün kadar olmuştur kiracının kiracısıymış” dedi.

İstanbul Şişli’de çöp konteynerinde başı kesilmiş halde bulunan 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, genç kadının komşuları konuştu.

Şişli’de ‘kesik baş’ vahşetinde komşu konuştu: 2 gün önce bir kavga oldu

“İKİ GÜN ÖNCE KAVGA OLDU”

Canice katledilen Khokimova'nın karşı komşusu Behruz Toşbatov, olay gecesinden önce kavga sesleri duyduğunu açıklayarak, şunları söyledi:

Olay gününe dair bir şey duymadık. İki gün önce bir kavga oldu sanırım karı koca kavgası, sonra dün akşam ben evdeyken polisler gelip olayı anlattı; biz de şoke olduk çünkü hiçbir şey duymadık görmedik. Evde 2 tane erkek 1 tane de kadın gördüm, hepsi Özbek'ti. Dünden önce görmüştüm onları, dün sabah da kadının sesini duymuştum, herkes o evdeydi. Daha sonra başka ses duymadım.

“KARIM DİYEREK KAPIYI KAPATMIŞ”

Genç kadın bir diğer komşusu da iki gün önce yaşanan kavgadan bahsederek “Hatta binadan inip ne olduğunu soranlar olmuş polis çağırmak isteyip, ama şahıs 'Karım' diyerek kapıyı kapatmış. O yüzden bir şey yapılamadı. Herhalde geleli 10 gün kadar olmuştur kiracının kiracısıymış, bizler de hiç tanımıyoruz" dedi.

“GELELİ 10-15 GÜN OLUYORMUŞ”

Khokimova'yı yaşadığı adreste daha önce hiç görmediğini dile getiren bir başka komşusu ise şunları söyledi:

Biz neyin ne olduğunu dün gece polisler gelince öğrendik. Pek tanımıyoruz tabii bilmiyoruz, 10-15 gün oluyormuş geleli. Daha önce denk gelmedik, karşılaşmamız olmadı. Herhangi bir ses de duymadık.

BAŞI VE BACAKLARI KESİLMİŞ

24 Ocak günü akşam saatlerinde Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde bir kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin başı ve bacaklarının kesildiği tespit edildi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Cesedin 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'a ait olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında Khokimova'nın Ümraniye'de bir evde öldürüldüğü, ardından cesedinin taksiyle Şişli'ye götürüldüğü öğrenildi.

3 GÖZALTI

Kamera görüntülerinden kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29) Gürcistan'a kaçmak üzereyken, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Yapılan sorgulamalarda Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov isimli şüpheli, Durdona Khakımova’nın erkek arkadaşı olduğunu, çıkan tartışma sonrasında genç kadını öldürdüğünü itiraf etti.

“EVDE PARÇALARA AYIRDIK”

Khakımova'yı öldüren Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov ifadesinde korkunç cinayeti şöyle anlattı:

Olay günü tanıştık. Aramızda gönül ilişkisi başladı. Tartışma yaşadık. Bıçaklayarak öldürdüm. Daha sonra arkadaşım Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev ile birlikte cesedi Ümraniye'deki evde parçalara ayırdık. Cesedin parçalarını ayrı ayrı poşetledik ve bavul içerisine yerleştirdik. Daha sonra ticari taksi ile Şişli İlçesi'ne geldik. Ceset ve parçalarını farklı çöp konteynerlerine attık.

