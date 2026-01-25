İstanbul Şişli'de, çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulunmasıyla ilgili 2 şahıs, Gürcistan'a kaçmak üzereyken yakalandı.

İstanbul Şişli'de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulunmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

BAŞSIZ KADIN CESEDİ BULUNDU

Önceki akşam Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta kağıt toplayan bir kişinin çöp konteynerinde ceset olduğunu görmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çöp konteynerinin bulunduğu sokağı şerit çekerek giriş ve çıkışlara kapattı. Yapılan incelemede, bir kadına ait olduğu tespit edilen cesedin başı olmadığı belirlendi.

CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Ekipler, cesedin başının bulunması için çevredeki çöp konteynerlerinde de inceleme yaptı. Polisin inceleme ve araştırmasında, cesedin 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya ait olduğu belirlendi.

GÜRCİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDILAR

Katil zanlılarının da öldürülen kadın gibi Özbek uyruklu olduğunu değerlendiren polis ekipleri, sabah saatlerinde 2 şüpheliyi yakaladı. Şahısların, Gürcistan'a kaçmak üzereyken havalimanında yakalandığı bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası