Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Şubat Cuma günü için Türkiye geneli için hava durumu uyarısı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı hava etkili olacak. 49 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı verilirken; kuvvetli yağış, fırtına, yer yer kar ve olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.



49 İL İÇİN SARI KODLU UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre 13 Şubat Cuma günü Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Karabük ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarılar; kuvvetli rüzgâr, fırtına, sağanak yağış ve yüksek kesimlerde kar riskini kapsıyor.



DOĞU AKDENİZ’DE FIRTINA UYARISI Doğu Akdeniz’de rüzgârın, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.



KARADENİZ’İN İÇ VE YÜKSEK KESİMLERİNDE ÇOK KUVVETLİ FIRTINA Bu akşamdan itibaren Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Tokat, Amasya, Gümüşhane, Artvin’in kuzeyi ve Samsun’dan Rize’ye kadar uzanan iç ve yüksek kesimlerde 60-80 km/saat, yer yer 90 km/saat, Trabzon ve Rize’nin yükseklerinde ise 100 km/saat üzeri kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji; ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile tipi riskine karşı uyardı.



İÇ ANADOLU, GÜNEY EGE VE BATI AKDENİZ’DE FIRTINA ETKİLİ OLACAK Bu gece saatlerinden itibaren Güney Ege ve Batı Akdeniz, cuma sabahından itibaren ise İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde 50-70 km/saat kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor. Antalya, Isparta, Muğla, Karaman, Konya, Niğde ve Kayseri çevrelerinde rüzgârın yer yer 90 km/saat hıza ulaşabileceği bildirildi.





DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA KUVVETLİ YAĞIŞ Bu akşamdan sonra Malatya, Adıyaman’ın kuzeyi, Elazığ’ın güney ve doğusu, Tunceli’nin kuzeyi, Erzincan’ın güneyi, Diyarbakır’ın kuzeyi ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

1700 metre üzerindeki kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtilirken; sel, su baskını ve heyelan riskine dikkat çekildi.



ANTALYA VE ÇEVRESİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞ ALARMI 13 Şubat Cuma’nın ilk saatlerinden itibaren Antalya, Burdur ve Isparta’nın güneyi, Konya’nın güney ve batısı ile Karaman’ın batısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Antalya’nın doğusunda yağışların yer yer şiddetli (50-100 kg/m²) olabileceği, kıyılarda ise hortum riski bulunduğu bildirildi.



EGE BÖLGESİ’NDE SEL VE HORTUM RİSKİ Bu gece itibarıyla Çanakkale, Balıkesir’in batısı, İzmir, Manisa ve Denizli’de kuvvetli, İzmir’in iç ve güney kesimleri ile Aydın’da çok kuvvetli, Muğla’da ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji; sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgâr ve kıyılarda hortum riskine karşı uyarıda bulundu.

