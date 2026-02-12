Gebze’de dereye bırakılan kimyasal atıklar köpük ve ağır kokuya neden olurken, çevre sakinleri cezaların caydırıcı olmadığını belirterek kalıcı çözüm çağrısı yaptı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tavşanlı mevkiindeki dere yatağında oluşan yoğun köpük, suyun rengindeki değişim ve ağır koku bölge halkını endişelendiriyor. Tarım arazilerinin zarar gördüğü ve suya yaklaşmanın zorlaştığı alanda, kalıcı çözüm talep ediliyor.

Bölge sakini Rıdvan Güvenç, yaklaşık 3 yıldır kirlilikle mücadele ettiklerini belirterek özellikle yağışlı havalarda ve hafta sonları dereye atık bırakıldığını söyledi. Yetkililere defalarca şikâyette bulunduğunu anlatan Güvenç, firmalara ceza kesildiğini ancak kirliliğin devam ettiğini ifade etti.

Köpük, Koku, Zehir... Dere beyaza boyandı, vatandaşlar isyan etti

Kirlilik nedeniyle bir koyunun ve köpeğinin öldüğünü dile getiren Güvenç, cezaların caydırıcı olmadığını savunarak “Fabrikalar, arıtma maliyeti yüksek olduğu için atıklarını dereye döküp ceza ödemeyi tercih ediyor. Biz ise bu kimyasalları soluyoruz” dedi.

Deredeki atıkların denize kadar ulaştığını vurgulayan Güvenç, “Bu dereye kim atık atıyorsa sadece bizi değil, herkesi zehirliyor” diyerek yetkililerden kalıcı çözüm istedi.

