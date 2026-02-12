Arda Güler, Real Madrid’de mobbing yaşadığı yönündeki iddiaları yalanlayarak kulüpte ilk günden itibaren aile ortamı gördüğünü söyledi. Genç yıldız, Real Madrid formasını giymekten gurur duyduğunu vurgulayarak haberlere itibar edilmemesini istedi.

Fenerbahçe’nin eski gözlemcisi Serhat Pekmezci’nin, Arda Güler’in Real Madrid’de oyuncu grubundan kaynaklı “mobbing” yaşadığı yönündeki iddiaları gündem olmuştu. Pekmezci, genç yıldızla zaman zaman görüştüğünü belirterek, “Real Madrid dünya kulübü olsa da çok ciddi mobbing yiyor. Sabırlı olmasını söyledim” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından Arda Güler’den iddialara açık ve net bir cevap geldi. Milli futbolcu, Pekmezci’nin sözlerini üzüntüyle takip ettiğini belirterek, Real Madrid’deki ortamın iddia edildiği gibi olmadığını vurguladı.

Arda Güler açıklamasında, “İlk günden itibaren Real Madrid’de herkes tarafından sıcak bir şekilde karşılandım. Burasını hep bir aile olarak gördüm” ifadelerine yer verdi. Real Madrid formasını giymekten büyük gurur duyduğunu dile getiren genç oyuncu, “Bu armayı uzun yıllar taşımak istiyorum. Çok güçlü bir takımımız var ve takım arkadaşlarımla birlikte soyunma odasını paylaşmaktan mutluluk ve onur duyuyorum” dedi.

Güler, son olarak kamuoyuna çağrıda bulunarak, “Dolayısıyla bu konuyla ilgili haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum” sözleriyle mobbing iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Arda Güler’in açıklamasıyla birlikte, Real Madrid’deki durumu hakkında ortaya atılan iddialar da doğrudan futbolcunun kendisi tarafından reddedilmiş oldu.

