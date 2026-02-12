Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turundaki rakibi Nottingham Forest'ta teknik direktör Sean Dyche ile yollar ayrıldı. İç sahada 0-0 sonuçlanan Wolverhampton Wanderers maçı sonrası görevine son verilen İngiliz çalıştırıcının yerine en güçlü aday Vitor Pereira. Sarı-lacivertli takımın eski teknik direktörü Pereira, Nottingham Forest ile ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkabilir.

Nottingham Forest, bu sezon 3'üncü defa teknik direktörü ile yollarını ayırdı. Nuno Espirito Santo ve Ange Postecoglou'nun ardından Sean Dyche'in görevine son verildi. Premier Lig'de 27 puanla küme düşme hattının sadece 3 puan üzerinde yer alan İngiliz ekibinde, teknik direktörlük koltuğu için gündeme gelen isim Vitor Pereira oldu.

Sean Dyche

EN GÜÇLÜ ADAY PEREIRA

The Guardian'da yer alan habere göre; son olarak Wolverhampton Wanderers'ı çalıştıran ve kasım ayından bu yana boşta olan 57 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, Nottingham'ın yeni teknik direktörü olarak açıklanabilir. Pereira'nın, Forest'ın sahibi Evangelos Marinakis'ten gelecek muhtemel teklife sıcak baktığı belirtildi.

Vitor Pereira, Fenerbahçe'de 2 dönem (2015-2016, 2021) teknik direktörlük yaptı.

Vitor Pereira, Nottingham Forest'ta göreve gelirse ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkabilir. Portekizli çalıştırıcı, 19 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turu ilk karşılaşması ile yıllar sonra Kadıköy'e dönebilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası