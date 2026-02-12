Haftanın başından bu yana piyasaların odağında ABD’den gelecek enflasyon verileri yer alıyor. Piyasa analistleri, açıklanacak enflasyon rakamlarının ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına yönelik sinyaller verebileceğine dikkat çekiyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), finansman sorunu nedeniyle faaliyetleri kısmen duran federal hükümetin yeniden açılmasının ardından ekonomik veri yayımlama takvimini revize ettiğini duyurmuştu.

Şubat 2026 dönemine ilişkin güncellenen takvimde, ertelenen bazı verilerin yeni açıklanma tarihleri kamuoyuyla paylaşılmıştı. ABD'de enflasyon verilerinin ise 13 Şubat’ta açıklanacağı duyuruldu.

ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayabileceği beklentileriyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, açıklanacak ABD enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtirken, fiyatlar genel düzeyinde belirgin bir gerileme görülmesi halinde para politikası görünümüne ilişkin beklentilerin yeniden şekillenebileceğini ifade etti.

FED YETKİLİSİNDEN ENFLASYON MESAJI

Ekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, faiz oranlarının daha da düşürülmesinin yüksek enflasyonun daha uzun süre devam etmesine yol açabileceğini söyledi.

Enflasyon hedefine odaklanmaya devam etmeleri gerektiğini anlatan Schmid, "Aksi takdirde uzun vadede enflasyonun yüzde 2'den çok yüzde 3'e yakın bir seviyede kalma riski olduğunu düşünüyorum." dedi.

Schmid, Fed yetkililerinin geçen ay faiz oranlarını sabit tuttuğunu anımsatarak, bu kararı desteklediğini ve Fed'in faiz oranlarını kısıtlayıcı düzeyde tutmasının gerekli olduğunu vurguladı.

