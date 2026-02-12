Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin merakla beklediği bahar dönemi kayıt yenileme takvimi geçtiğimiz haftalarda paylaşılmıştı. Peki, AÖF kayıt yenileme için son gün ne zaman? bahar dönemi kayıt yenileme takvimi açıklandı. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

AÖF’de (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi) kayıt yenileme sürecine ilişkin tarihler netleşti. Öğrenciler, kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerini tamamladıktan sonra sınavlara katılma hakkı elde ediyor.

AÖF KAYIT YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Öğretim Yılı bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri2 2 Şubat 2026 tarihinden bu yana devam ediyor. Duyuruya göre, kayıt yenileme süreci 16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 22.00’de sona erecek.

KAYIT YENİLEME SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yenileyemeyecek.

Kayıt yenileyecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecek.

Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacak.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2025-2026 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 16 Şubat 2026 tarihi saat 22.30’a kadar; Kredi Kartıyla/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilirler. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2025-2026 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme tutarına ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir.



Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2025-2026 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

16 Şubat 2026 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrenciler, 2025-2026 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi butonundan kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim materyal ücreti tutarından farklı olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir.

