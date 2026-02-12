CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki İmamoğlu posterleri kaldırılacak. Valiliğin gönderdiği tebligatta 7 günlük süre verildiği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğraflarının İstanbul İl Başkanlığı binasından kaldırılması kararı verildi.

Yolsuzluk soruşturması sürerken İmamoğlu'nun görsellerinin sokaklarda yer alması yasaklanmıştı. Bu kararı işaret eden CHP'li bir ismin İl Başkanlığı binasındaki İmamoğlu posterlerinin kaldırılması için hem mahkemeye hem de valiliğe başvurduğu öne sürüldü.

7 GÜN SÜRE VERİLDİ

TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar’ın olayla ilgili aktardığı bilgiler şu şekilde:

Karar bugün çıktı. Valilik il başkanlığı binasındaki posterlerin kaldırılması için tebligat gönderdi.

Tebligat Gürsel Tekin'e verildi, ancak Tekin idari sorumluluğun CHP'de olduğunu söyledi. Bunun üzerine Özgür Çelik ve ekibine verildi tebligat.

Posterlerin kaldırılması için 7 gün süre verildi. Fotoğraflar kalkmazsa bundan sonra da hukuki bir süreç başlayacak.

