Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir kimdir? Oynadığı diziler ve kariyeri!
Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Sevdiğim Sensin dizisinde Dicle karakterini oynayan Helin Kandemir, genç yaşına rağmen dikkat çeken performansıyla gündemde. Daha önce birçok dizi ve sinema projesinde rol alan oyuncunun hayatı, yaşı ve kariyer yolculuğu merak ediliyor. İşte Helin Kandemir’in biyografisi ve yer aldığı yapımlar.
Yeni sezonda yayın hayatına başlayan Sevdiğim Sensin dizisiyle adından söz ettiren Helin Kandemir, canlandırdığı Dicle karakteriyle izleyicinin karşısına çıktı. Genç oyuncunun kariyer basamakları ve rol aldığı projeler arama motorlarında sıkça araştırılıyor.
SEVDİĞİM SENSİN DİCLE KİMDİR?
Helin Kandemir'in canlandırdığı Sevdiğim Sensin dizisinde Dicle, hayatı boyunca köyünden dışarı çıkmamış, yoksulluk ve baskı içinde büyümüş genç bir kadın olarak izleyici karşısına çıkıyor. Askerliğinin son haftasında köye gelen Erkan ile evlenmesinin ardından İstanbul’a uzanan yolculuğu hikayenin ana temasını oluşturuyor.
HELİN KANDEMİR KİMDİR?
Helin Kandemir, 2 Haziran 2004 tarihinde İstanbul’da doğdu. Oyunculuk kariyerine 2010 yılında çocuk yaşta başlayan Kandemir, Bir Litre Gözyaşı, Doğduğun Ev Kaderindir ve Şakir Paşa Ailesi gibi dizilerde rol aldı.
Genç oyuncu, 2019 yapımı Kız Kardeşler (A Tale of Three Sisters) filmiyle sinema alanında büyük bir çıkış yakaladı ve Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü. Oyuncunun babası Murat Kandemir, 2023 yılında lösemi nedeniyle hayatını kaybetti.
HELİN KANDEMİR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Diziler:
İsimsizler - 2017
Bir Litre Gözyaşı - 2018-2019
Doğduğun Ev Kaderindir - 2019-2021
Kağıt Ev - 2021
Elbet Bir Gün - 2021
Duy Beni - 2022
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar - 2024-2025
Sevdiğim Sensin - 2026-günümüz
İnternet dizi ve filmleri:
Hakan: Muhafız - 2018-2019
Azizler - 2021
Özel Ders - 2022
Rise of Empires: Ottoman - 2022
Bihter - 2023
İstanbul Ansiklopedisi - 2025
Son Yemek - Yakında
Sinema
Kız Kardeşler - 2019
Aşkın Yüzü - 2025