Anadolu Ajansı
Futbolda bahis soruşturması genişliyor! 510 profesyonel PFDK'ye sevk edildi
Futbolda bahis soruşturmasında sektörden 510 profesyonel Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.
Özetle DinleFutbolda bahis soruşturması genişliyor! 510 profes...
Kaydet
Spor 2 dk önce
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapan 510 kişiyi bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk etti.
- TFF Hukuk Müşavirliği, son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapan 510 kişiyi bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk etti.
- Bu kişilerin fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı gibi farklı görevlerde bulunduğu tespit edildi.
- Bahis oynadığı belirlenen bu kişiler, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13 Şubat 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilecek.
0:00 0:00
1x
TFF Hukuk Müşavirliği, son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapan 510 kişiyi bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
FIFA'dan Türk kulübüne '12 puan silme' cezası: Eksi 40'a düştüler
TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13 Şubat 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR