FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor'a 2 dosyadan 12 puan silme cezası verdi. TFF 1'inci Lig'de bu sezon çıktığı 24 maçta galibiyet alamayan Adana temsilcisi, eksi 40 puanla son sırada yer alıyor.

Trendyol 1'inci Lig'de 22 yenilgi ve 2 beraberlikle son sırada yer alan ve küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'a bir kötü haber daha geldi.

Son yıllarda maddi krizle boğuşan ve geçtiğimiz günlerde Şimşekler Taraftar Grubu'na devri resmiyet kazanan Adana Demirspor, FIFA Disiplin Komitesi'nden 12 puan silme cezası aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 2 dosyadan 12 puan tenzili cezası uygulanmıştır" denildi.

