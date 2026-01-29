Bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak tahliye oldu.

'Bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan isimlerden biri de Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak'tı.

Eski başkanın 9 Aralık 2025'ten bu yana devam eden tutukluluğunu bugün sona erdi. Sancak, avukatlarının nöbetçi mahkemeye yaptığı başvuru sonrasında tahliye edildi.

Bahis soruşturmasında tutuklanmıştı: Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu

"ÇOK ŞÜKÜR, EVİMİZE GİDİYORUZ"

Tahliye sonrası ailesi tarafından karşılanan Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Çok şükür' ve 'Evimize gidiyoruz' ifadelerini kullandı.

MEKTUBU ÇOK KONUŞULMUŞTU

Sancak, geride bıraktığımız günlerde bir mektup yazmış ve suçlamaları kabul etmemişti.

Murat Sancak yazdığı mektupta, "Daha önceden de dile getirdiğim sözlerimi kendi adıma tekrar hatırlatmak isterim: Maç satan namusunu satar! İddia ve bahis oynayan namerttir! Oynatan ise namert oğlu namerttir! Allah'a çok şükür. Kaynağı belli olmayan bir kuruşum yoktur. Zaman her şeyin aynasıdır. Bu yazıyı sizlere O Ses Yılbaşı programını izlerken kaleme aldım. Kalbim her daim sizlerle.' demişti.

