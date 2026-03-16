Noa Lang'a 2 ay yetti: Galatasaray'ın 30 milyon euroluk planı
Galatasaray'ın 23 Ocak'ta İtalya'dan kiraladığı Noa Lang, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Satın alma opsiyonu 30 milyon euro olan Hollandalı futbolcu, Napoli dönemini geride bırakmayı başardı.
- Noa Lang, Galatasaray'da görev yaptığı 10 maçta 2 gol ve 2 asist yaptı. Lang, Napoli'de forma giydiği 27 maçta ise 1 gol ve 2 asist kaydetmişti.
- 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
- Galatasaray, Noa Lang'ın başarılı performansını sürdürmesi halinde 30 milyon euroluk opsiyonu kullanıp, oyuncuyu takımda tutmayı planlıyor.
PSV'den Temmuz 2025'te Napoli'ye 25 milyon euro bonservisle transfer olan Noa Lang, Serie A ekibinde 27 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Hollandalı futbolcu, devre arasında kiralık geldiği olduğu Galatasaray'da ise şimdiden Napoli'deki skor katkısını geride bıraktı.
10 MAÇTA 2 GOL, 2 ASİST
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen26 yaşındaki futbolcu, Galatasaray forması altında görev yaptığı 10 maçta 2 gol attı ve takım arkadaşlarına 2 asist yaptı.
Galatasaray, Noa Lang'ın başarılı performansını sürdürmesi halinde Hollandalı futbolcuyu takımda tutmayı planlıyor. Sarı-kırmızılıların, 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu için sezon sonunda İtalyan kulübü Napoli ile görüşeceği belirtildi.