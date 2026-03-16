Galatasaray'ın 23 Ocak'ta İtalya'dan kiraladığı Noa Lang, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Satın alma opsiyonu 30 milyon euro olan Hollandalı futbolcu, Napoli dönemini geride bırakmayı başardı.

PSV'den Temmuz 2025'te Napoli'ye 25 milyon euro bonservisle transfer olan Noa Lang, Serie A ekibinde 27 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Hollandalı futbolcu, devre arasında kiralık geldiği olduğu Galatasaray'da ise şimdiden Napoli'deki skor katkısını geride bıraktı.

10 MAÇTA 2 GOL, 2 ASİST

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen26 yaşındaki futbolcu, Galatasaray forması altında görev yaptığı 10 maçta 2 gol attı ve takım arkadaşlarına 2 asist yaptı.

Galatasaray, Noa Lang'ın başarılı performansını sürdürmesi halinde Hollandalı futbolcuyu takımda tutmayı planlıyor. Sarı-kırmızılıların, 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu için sezon sonunda İtalyan kulübü Napoli ile görüşeceği belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası