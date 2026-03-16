Babası 'Bizim için sürpriz olmadı' dedi, Uğurcan'ın sırrını açıkladı: Bu çok önemli
Galatasaray'ın rekor bonservisle sezon başında Trabzonspor'dan transder ettiği Uğurcan Çakır, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Oyuncunun babası Mustafa Çakır, milli kalecinin her geçen gün yükselen form grafiği hakkında dikkat çeken bir açıklamaya ima attı.
Galatasaray'ın sezon başında Trabzonspor'dan KDV dahil 33 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiriyor.
Son 3 maçtır kalesini gole kapatan 29 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 23 karşılaşmada 15 gol yedi. Toplamda 10 lig maçında gole izin vermeyen Uğurcan'ın sırrını babası Mustafa Çakır açıkladı.
Süper Lig'e yeni kural: Uğurcan'ın değeri katlanıyor
"KENDİNE GÜVENİLDİĞİNİ HİSSETTİĞİNDE BAŞARI OLUR"
Akşam gazetesine konuşan Mustafa Çakır, Uğurcan'ın performansının kendisi için sürpriz olmadığının vurgulayarak, "Uğurcan'ın gösterdiği performanstan dolayı gurur duyuyoruz. Bize göre işini yapıyor, Trabzon'da da işini yapıyordu. Şu an için iyi gidiyor. Biz de gösterdiği performanstan dolayı mutluyuz. Bu performansı Uğurcan'dan bekliyorduk, bizim için sürpriz olmadı. Uğurcan kendisine güvenildiğini hissettiğinde her zaman başarılı olacaktır. Bu güveni kendisinin hissetmesi çok önemli. İnşallah daha iyi olur. Önünde çok zor maçlar var" ifadelerini kullandı.