Süper Lig'e yeni kural: Uğurcan'ın değeri katlanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Nisan 2025'de yabancı kontenjanı kararını duyurmuş; 14 Mayıs'ta, yani sadece 26 gün sonra 'yaş kriteri' revize edilmişti.

Mevcut kurala göre; kulüpler, A Takım listesine en fazla 14 yabancı yazabiliyor. Bunların 12'si için yaş sınırı aranmıyor. En az 2'sinin ise 1 Ocak 2003 veya daha sonra doğmuş olması gerekiyor.

Talimatnamede yeni bir değişikliğe gidilmezse, Süper Lig için 2026–2027 sezonunda 14 yabancının en az 4'ünün 1 Ocak 2024 veya sonrası doğumlu olması zorunlu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

Kritere uyan Nhaga var

Devre arası transfer döneminde 3'ü kiralık 5 takviye yapan Galatasaray'ın kadrosunda şu anda kontenjanın elverdiği kadar yabancı bulunuyor; Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Sacha Boey, Roland Sallai, Lucas Toreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Renato Nhaga, Noa Lang, Leroy Sane, Yaser Asprilla, Mauro Icardi, Victor Osimhen.

- Icardi'nin sözleşmesi sezon sonu bitecek.

- Boey, Asprilla ve Lang kiralık.

- Gelecek sezon için +4'lük yaş kriterine uygun tek oyuncu (Asprilla 2003 doğumlu), Portekiz kulübü Casa Pia'dan 6,5 milyon euro karşılığında alınan 27 Ocak 2007 doğumlu Nhaga.

Galatasaray, Gine-Bissaulu oyuncu Renato Nhaga ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Uğurcan'ın önemi!

Osimhen, Sallai ve Sara, neredeyse her gün yeni bir transfer haberiyle gündeme geliyor. Yine de bir an için yönetimin, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansın etkisiyle gelecek muhtemel transfer tekliflerin hepsini reddettiğini düşünelim.

30 Haziran'da serbest kalacak Icardi dahil kiralık futbolculara da veda edildiğini varsayalım. Hal böyleyken dahi kadrodaki yabancı sayısı 10+1.

Tam da bu noktada Uğurcan Çakır imzasının uzun vadede ne kadar değerli bir hamle olduğu ortaya çıkıyor.

Uğurcan Çakır, bu sezon 34 maçta 3068 dakika forma giydi.

Özbek haklı çıktı

Yaz transfer döneminin son günlerinde ülke ülke 'bir numara' arayışına giren; Donnarumma, Ederson, Lammens, Martinez, Diogo Costa, Restes derken eleştiri dozunun zirve yaptığını unutmayalım. Kâr zarar dengesiyle Başkan Dursun Özbek'in nihai kararını Uğurcan'dan yana kullandığını da hatırlayalım.

14 sezon boyunca kalesini Fernando Muslera'ya emanet eden Galatasaray, TFF'nin daralan yabancı kontenjanı (yine değişmezse) göz önüne alındığında, radikal bir kararla yerli isme yönelmenin ayrıcalığını ilerleyen dönemlerde daha fazla yaşayacağa benziyor.

Nitekim Okan Buruk takımı, milli file bekçisinin üst düzey katkısıyla kritik virajlarda hep ayakta kaldı. Juventus rövanşı, Beşiktaş derbisi ve son olarak Liverpool karşısında sorumluluk alan Uğurcan, kırılma anlarında sahne almayı başardı.

Dursun Özbek

Rekor bonservis, makul maaş

Trabzonspor'a ödenen ve o dönem camianın tepkisini çeken KDV dahil 33 milyon euro ile Süper Lig tarihine geçen Uğurcan için Özbek'in her fırsatta vurguladığı yıllık ücret konusu da önemli.

Uğurcan'ın maaşı, diğer kaleci adayına göre çok daha düşük. Bu nedenle uzun vadede daha ekonomik bir yatırım. O gün en iyi tercih Uğurcan'dı. Bana göre mükemmel katkı verdi. 'İyi ki almışız' diyorum.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın uzun süre listesinde kalan Ederson'a yıllık 11 milyon euro ödüyor. Bu sezon 110 milyon TL (yaklaşık 2,2 milyon euro) garanti ücreti olan milli eldiven ise günümüz futbol piyasası ve Süper Lig'de akılalmaz noktalara ulaşan maaş dengesi baz alındığında kabul edilebilir bir yerde duruyor.