G.Saray önüne geleni deviriyor, şampiyonluğa koşuyor. Sarı kırmızılılar hem takım olarak her hafta yeni bir rekoru parçalıyor hem de oyuncular bireysel istatistiklerde tavan yapıyor.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Okan Buruk liderliğinde üst üste dördüncü şampiyonluğuna son sürat ilerleyen Galatasaray, imza attığı istatistiklerle de rekor kırıyor. Ligde şu anda en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile puan farkını 7’ye çıkaran Galatasaray hem takım olarak hem de bireysel oyuncu performansları ile tarih yazıyor. Son maçlarda coşan sarı kırmızılılar, kendi sahasında Başakşehir’i de 3-0 mağlup ederken 2025-26 sezonunda Avrupa liglerine damga vurdu.

SİNGO-OSİMHEN…

Avrupa’nın 10 büyük liginde bu sezon en fazla iç saha maçında rakiplerine 3 ve daha üstü gol atan takım Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar bu sezon iç sahada oynadığı tam 11 maçta rakiplerine en az 3 gol kaydetti. Singo, 13 ikili mücadele kazanıp 10 top uzaklaştırma istatistiğiyle kulüp tarihinde 10 yıllık rekoru kırarken Victor Osimhen, Başakşehir’e attığı golle Süper Lig’de üst üste 9 maçta skor üretmeyi başardı. Nijeryalı son 9 maçta 13 gole imza attı.

SİNGO DUBLE YAPTI

G.Saray’ın Fildişili yıldızı Wilfried Singo, Başakşehir maçında hem golünü attı hem savunmada kuş uçurtmadı. 13 ikili mücadele, 10 top uzaklaştırma istatistiğiyle ‘duble’ yapan Singo, attığı golle de galibiyetin kilidini açan oyuncu oldu.

