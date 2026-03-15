Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16'daki rakibi Liverpool, rövanş maçı öncesi konuk ettiği Tottenham ile 1-1 berabere kaldı. Tottenham'ın başında beşinci maçına Kırmızılar karşısında çıkan Tudor, ilk puanını Anfield deplasmanında aldı.

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Arne Slot yönetimindeki Liverpool, Igor Todur'un çalıştırdığı Tottenham'ı ağırladı.

RICHARLISON PUANI GETİRDİ

Anfield'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Liverpool'un golünü 18. dakikada frikikten Dominik Szoboszlai kaydetti. Tottenham'a beraberliği getiren golü ise 90. dakikada Richarlison attı.

BİR SONRAKİ RAKİP GALATASARAY

Bu skorla puanını 49 yapan Liverpool, beşinci sırada kaldı. Tottenham ise 30 puanla 16. sırada yer aldı. Liverpool, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 18 Mart Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek.

TUDOR İLK PUANINI ALDI

Bu sonucun ardından ligde galibiyet özlemi 12 maça çıkan Tottenham, Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor ile beşinci maçında ilk puanını aldı.

İMZASI KURUMADAN KOVULABİLİR

The Athletic'in haberine göre; takımın başında yalnızca 5 maça çıkan Igor Tudor ile yollarını ayırmayı planlayan Tottenham, son olarak Marsilya'da görev yapan Roberto De Zerbi'yi teknik direktörlük koltuğuna getirmek istiyor.

