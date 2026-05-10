Mauro Icardi, Galatasaray’ın üst üste gelen 4. şampiyonluğunun ardından kendisine yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi. Arjantinli yıldız, “Bitti” yorumlarına istatistiklerle karşılık verirken, “Yapamaz dediler, yine şampiyon olduk” sözleriyle dikkat çekti.

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, kazanılan üst üste 4. şampiyonluğun ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. 2022-2023 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı terleten tecrübeli golcü, paylaşımında geride kalan dört yıllık süreci ve kendisine yönelik eleştirileri değerlendirdi.

Icardi’den tarihi mesaj: Sayılar her şeyi anlatıyor

"TÜM ELEŞTİRİLERE İSTATİSTİKLERLE CEVAP VERİYORUM"

Icardi, paylaşımında bu süreçte fiziksel durumu ve performansı hakkında yapılan yorumlara değindi. Formsuz olduğu, sakatlıklarla boğuştuğu veya eski seviyesinde olmadığı yönündeki iddialara cevap veren Arjantinli yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Bu 4 yıl boyunca her şeyi duydum. Kimi zaman şişman olduğumu, kimi zaman zayıf olduğumu söylediler. Bittiğimi, sakat olduğumu, formsuz olduğumu ya da artık eski Mauro olmadığımı söylediler. Belki haklı olduklarını düşünenler vardır… Ama sayılar ve istatistikler kendi adına konuşur. Bakmanızı tavsiye ederim."

Icardi’den tarihi mesaj: Sayılar her şeyi anlatıyor

"YAPAMAZ DENİLEN ŞEY ŞAMPİYONLUĞA DÖNÜŞTÜ"

Zor dönemlerde sorumluluk almanın önemine vurgu yapan Icardi, hakkında çıkan haberlerin itibarını zedelemeye yönelik olduğunu savundu. Zamanın her şeyi yerli yerine koyduğunu belirten futbolcu, "Bir kez daha, 'yapamaz' denilen şey şampiyonluğa dönüştü. Bir kez daha, sihirli lambadaki cin ortaya çıktı ve takımın ona en çok ihtiyaç duyduğu anda sahne aldı" dedi.

Icardi’den tarihi mesaj: Sayılar her şeyi anlatıyor

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Açıklamasının sonunda taraftarlara seslenen Mauro Icardi, kendisine destek verenlerin sevgisinin her türlü iddiadan daha değerli olduğunu belirtti. Yeni nesil Galatasaraylıların sevgisini "kelimelerle anlatılamaz" olarak nitelendiren golcü, paylaşımını kulübün tarihine bir kupa daha eklediklerini vurgulayarak şu sözlerle noktaladı:

"Galatasaray zaten büyük bir kulüptü, ama onu daha da büyük yapacağız."

Haberle İlgili Daha Fazlası