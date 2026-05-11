SGK, sigortasız çalışmanın hem çalışan hem de işveren için ciddi hak kayıpları ve yasal yaptırımlar doğurduğunu belirterek, sigortalı istihdamın zorunlu olduğunu vurguladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışanların sigortalı olarak çalıştırılmasının mecburiyet olduğunu bildirdi. SGK İstanbul İl Müdürlüğü, çalışanların sigortalı olarak çalıştırılmalarının anayasal bir hak olmakla birlikte, hem çalışanlar hem de işverenler açısından yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı.

SGK'dan uyarı: Sigortasız çalışmak da çalıştırmak da suç

Yapılan açıklamada “İşverenlerin sigortasız istihdam sağlama hakkı bulunmadığı gibi, çalışanların da kendi rızalarıyla bile olsa bu haktan feragat ederek sigortasız çalışmayı talep etmeleri hukuken mümkün değildir” denildi.

“Çalışanların sigortasız çalışma talepleri işveren tarafından kabul edilmesi, iyi niyetle yapılmış bir esneklik gibi görünse de ciddi yasal va mali riskler barındırmaktadır” denilen açıklamada, işverenlerin bu tür taleplere karşı taviz vermemesi gerektiği, aksi takdirde ağır yaptırımlarla karşılaşabileceği ifade edildi.

ÖNERİLEN HABERLER SAĞLIK Sağlık sigortası devlerine soruşturma! Ortak fiyat iddiaları mercek altında

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü Harun Sertbaş “Kayıt dışı çalışan, geleceğin en önemli teminatı olan emeklilik hakkından mahrum kalır, muhtemel bir iş göremezlik durumunda malullük aylığı alamaz, vefatı hâlinde geride bıraktığı ailesi güvenceden yoksun kalır, beklenmedik iş kayıplarında işsizlik sigortasından yararlanamaz. Kayıt dışı çalışma talebini kabul eden işverenler de vergi avantajından mahrum olur, gider yazma imkânları ortadan kalkar” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası