Beşiktaş'ın kiralık yıldızı attı, Yunan ekibi şampiyon oldu
AEK Atina, Yunanistan Ligi'nde karşılaştığı Panathinaikos'u Beşiktaş'tan kiralanan Joao Mario'nun uzatmalarda attığı golle 2-1 yendi ve şampiyon oldu.
AEK Atina, Panathinaikos'u 2-1 yenerek Yunanistan Ligi şampiyonu oldu.
- Maçta AEK Atina'nın gollerini Ambrosini Cabaça ve Joao Mario attı.
- Panathinaikos'un tek golü Andrews Tetteh'ten geldi.
- Joao Mario, sezon başında Beşiktaş'tan kiralanmıştı.
- AEK Atina bu sonuçla ligde şampiyonluğunu ilan etti.
JOAO MARİO'DAN ŞAMPİYONLUK GOLÜ
Allwyn Arena'da oynanan müsabakada AEK Atina'ya galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Ambrosini Cabaça ve 90+4. dakikada sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan Joao Mario attı. Panathinaikos'un tek golü ise 62. dakikada Andrews Tetteh'ten geldi.
AEK Atina, bu galibiyetin ardından ligde şampiyonluğunu ilan etti.
