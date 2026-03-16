Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli takıma çağırdığı Galatasaraylı Gabriel Sara hakkında övgüde bulundu. Neymar'ın durumuna da açıklık getiren Ancelotti, "Şu anda yüzde 100 hazır olmadığı için kadroya çağrılmıyor" diye konuştu. Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini ve büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Sara ise "Milli takıma ulaşmak kariyerimin büyük hedeflerinden biriydi" dedi.

İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'na davet ettiği sarı kırmızılıların 26 yaşındaki yıldızı Gabriel Sara'nın performansı hakkında konuştu.

"SARA HAK ETTİ"

Sara'nın performansıyla milli takımı hak ettiğini söyleyen Carlo Ancelotti, "Gabriel Sara, kendi liginde iyi bir performans gösterdiği için burada olmayı hak etti. Galatasaray'da çok iyi oynadığı için yakından görmek istedim. O ve diğer yeni oyuncuların ortamımıza nasıl uyum sağladıklarını ve karakterlerini öğrenmek istiyoruz." dedi.

"NEYMAR HAZIR DEĞİL"

Kadroya almadığı Neymar'ın fiziksel olarak hazır olmadığını belirten 66 yaşındaki başarılı hoca, "Neymar, şu anda yüzde 100 hazır olmadığı için kadroya çağrılmıyor. Fiziksel durumu iyi olması için maç oynamaya devam etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Gabriel Sara

"ÇOCUKLUK HAYALİNDEN DE FAZLASI"

Çocukluk hayalinin gerçekleştiğini söyleyen Gabriel Sara ise TNT Sports'a yaptığı açıklamada, "Çocukluk hayalinden de fazlası… Milli takıma ulaşmak kariyerimin büyük hedeflerinden biriydi. Brezilya formasını giyecek olmaktan, kendime yer edinmek ve yeni başarılara ulaşmak için çok çalışacak olmaktan dolayı çok mutlu ve motiveyim." sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası