Yapay zekâ, dijital sermaye ve sürdürülebilir kalkınmayı kapsayan stratejik oturumlar, küresel liderleri İstanbul Finans Merkezi’nde bir araya getirecek.

Küresel İslami ekonomi ekosisteminin en prestijli buluşmalarından biri olan 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi için geri sayım başladı. 3–6 Haziran 2026 tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi (İFM) içinde yer alan Halkbank Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek dört günlük zirve, İslami ekonomi ve finansın geleceğini tartışmak üzere uluslararası liderleri, politika yapıcıları, yatırımcıları, finans kuruluşlarını, akademisyenleri ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

Bu yılki zirve, “İslami Ekonomide Sermaye: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Servetin Yapılandırılması” temasıyla düzenlenecek ve etik ile sürdürülebilir ekonomik büyümenin geleceğine yönelik pratik ve küresel ölçekte uygulanabilir çözümler geliştirilmesine odaklanacak.

İSLAMİ FİNANSIN MERKEZİNDE DİJİTAL SERMAYE VE YAPAY ZEKÂ

Zirve boyunca katılımcılar, küresel finansal sistemi yeniden şekillendiren dönüşüm trendlerini ele alacak.

Öne çıkan oturumlardan biri olan “Dijital Sermaye ve Finansal İnovasyon: Teknoloji, Yönetişim ve Şer’i Uyum”, yapay zekânın İslami finans operasyonlarındaki artan rolünü inceleyecek. Bu kapsamda kredi değerlendirme, risk izleme, otomatik uyum sistemleri ve şeriata uygun varlıkların tokenizasyonu gibi konular ele alınacak.

Oturumda ayrıca, Standard & Poor’s dahil olmak üzere önde gelen uluslararası kurumları temsil eden üst düzey yöneticilerin katkılarıyla dijital finans altyapıları ve İslami fintech inovasyonlarındaki gelişmeler değerlendirilecek.

MERKEZ BANKASI BAŞKANLARI VE BAKANLAR KÜRESEL EKONOMİ STRATEJİLERİNİ TARTIŞACAK

Zirve, sürdürülebilir büyümenin makro ve mikro ekonomik boyutlarını ele almak üzere önde gelen politika yapıcıları da bir araya getirecek.

Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi Finansmanı Özel Temsilcisi Prof. Dr. Mahmoud Mohieldin moderatörlüğünde gerçekleştirilecek Merkez Bankası Başkanları ve Bakanlar Özel Oturumu’nda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Malezya Merkez Bankası Başkanı Abdul Rasheed Ghaffour ve Filistin Para Otoritesi Başkanı Yahya Jawdat Hafez Shunnar gibi önemli isimler yer alacak.

Görüşmelerde sürdürülebilir likidite ekosistemleri, finansal istikrar çerçeveleri, sermaye akışı yönetimi ve ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesine yönelik stratejiler ele alınacak.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, sermaye, kalkınma ve kapsayıcı refah konularında bir ana konuşma gerçekleştirecek.

Zirvede ayrıca İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan’ın stratejik açılış konuşması yer alacak. Erdoğan, sermayenin Maqasid el-Şeria hedefleri doğrultusunda gerçek refahın geliştirilmesindeki rolünü ele alacak.

GENÇ İŞ İNSANLARI VE DİJİTAL İÇERİK ÜRETİCİLERİ İÇİN SERMAYE STRATEJİLERİ

Zirve, kurumsal paydaşların ötesinde yeni nesil girişimci ve iş insanlarını da güçlendirmeyi hedefliyor.

“Akıllı Başla, Doğru Ölçekle: Genç İş Liderleri İçin Sermaye Oluşturma Stratejileri” başlıklı oturumda, KOBİ’lerin ve genç girişimcilerin İslami finans araçlarını kullanarak üretim kapasitelerini nasıl artırabilecekleri ve sürdürülebilir büyüme fırsatlarını nasıl değerlendirebilecekleri ele alınacak.

Dijital ekonominin gerçekleri doğrultusunda, “Sermayenin Kalitesini Yükseltmek: Takipçi Sayısından Finansal Değere” başlıklı özel influencer oturumu da düzenlenecek. Küresel uzmanlar ve düşünce liderleri, dijital içerik üreticilerinin özgünlüklerini korurken etik, sürdürülebilir ve uzun vadeli iş modelleri geliştirmelerini tartışacak.

STRATEJİK ORTAKLIKLAR, LANSMANLAR VE BİLGİ GİRİŞİMLERİ

Akademi, finans ve sektörler arası iş birliğini güçlendirme hedefi doğrultusunda zirve kapsamında uluslararası kurumlar arasında çok sayıda üst düzey Mutabakat Zaptı (MoU) imza töreni gerçekleştirilecek.

Programın önemli başlıklarından biri, İslami ekonominin geleceğine yönelik kapsamlı bir vizyon sunan ilk AlBaraka Stratejik Raporu’nun tanıtımı olacak. Rapor, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin şekillendirilmesine yönelik önemli değerlendirmeler içerecek.

Zirvede ayrıca, sektörün en prestijli ödüllerinden biri olan ve toplam 1 milyon SAR ödül değerine sahip Saleh Kamel İslami Ekonomi Ödülü (SKIEA) kapsamında interaktif oturumlar gerçekleştirilecek. Lisansüstü ve doktora öğrencileri, İslami ekonominin temel sorunlarına ve fırsatlarına yönelik yenilikçi akademik projelerini sunacak.

LİDER KURUMLARDAN GÜÇLÜ SPONSORLUK DESTEĞİ

Dünyanın en etkili etik finans ve sürdürülebilir kalkınma aktörlerini bir araya getiren zirvede; yapay zekâ, dijital dönüşüm, sürdürülebilir kalkınma, finansal inovasyon ve genç girişimcilik gibi küresel ekonomi gündemini şekillendiren konular ele alınacak.

Zirve, İslami finans ve iş dünyası ekosisteminden seçkin ortaklar ve sponsorlar tarafından desteklenmektedir.

AlBaraka Summits Türkiye çatısı altında AlBaraka İslami Ekonomi Forumu tarafından organize edilen etkinlik; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Türkiye Varlık Fonu, İstanbul Finans Merkezi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve İbn Haldun Üniversitesi stratejik ortaklığında gerçekleştirilmektedir.

AlBaraka Group küresel partner, Halkbank ev sahibi partner, Türk Hava Yolları resmi taşıyıcı, Anadolu Ajansı ve Demirören Medya Grubu ise etkinliğin küresel medya partnerleri olarak yer almaktadır.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Üçüncü Küresel İslami Ekonomi Zirvesi için kayıtlar da devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından politika yapıcılar, akademisyenler, yatırımcılar, finans kuruluşları, girişimciler, medya temsilcileri ve sektör profesyonelleri; İslami ekonominin ve sürdürülebilir kalkınmanın geleceğini şekillendirecek tartışmalara katılmak üzere zirveye kayıt yaptırabilir.