Prof. Dr. Canan Karatay, YouTube kanalında yayınlanan son videosunda damar sertliği (ateroskleroz), damar plakları ve kolesterol konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karatay, raporlarda yer alan düşük oranlı plakların çoğu zaman yanlış yorumlandığını savunarak, “Yüzde 40 plak varsa bu damarın yüzde 60'ının sağlıklı çalıştığı anlamına gelir” dedi.

Sağlıkla ilgili yaptığı ezber bozan açıklamalarla sık sık gündeme gelen Canan Karatay, halk arasında yaygın olarak kullanılan damar sertliği kavramının çoğu zaman yanlış anlaşıldığını belirtti. Aterosklerozun yıllardır yalnızca kolesterole bağlandığını ifade eden Karatay, bu yaklaşımın eksik olduğunu savundu.

Damarlarda görülen plak oluşumlarının geçmişten bu yana incelendiğini hatırlatan Karatay, modern patolojinin öncülerinden Rudolf Virchow'un otopsilerde damar plaklarının içinde yoğun şekilde beyaz kan hücreleri tespit ettiğini söyledi.

NEDENİ KOLESTEROL DEĞİL

Videoda plakların temel nedeninin kolesterol değil, vücutta uzun süre devam eden kronik enflamasyon olduğunu öne süren Karatay, beyaz kan hücrelerinin enfeksiyon veya hasar bulunan bölgelere giderek onarım sürecine katıldığını ifade etti.

Karatay, damar duvarlarında görülen plakların da bu süreçle ilişkili olduğunu savunarak, damar sertliğinin altında kronik iltihabi mekanizmaların yattığını dile getirdi.

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“YÜZDE 40 PLAK TIKANIKLIK ANLAMINA GELMEZ”

Damar görüntülemelerinde yer alan yüzde 10, yüzde 40 veya yüzde 45 gibi plak oranlarının vatandaşlarda gereksiz endişeye yol açtığını belirten Karatay, bu oranların tek başına damar tıkanıklığı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Kan akımının normal olduğu durumlarda düşük ve orta seviyedeki plakların ciddi bir tıkanıklık anlamına gelmediğini ifade eden Karatay, akışkanlık kurallarına göre damarlardaki belirgin daralmanın genellikle yüzde 70'in üzerinde olduğunda klinik önem taşıdığını savundu.

KOLESTEROL MÜ DAMARLARI TIKIYOR?

Kolesterolün damarları tıkadığı yönündeki görüşlere de karşı çıkan Karatay, kolesterolün vücutta onarım süreçlerinde görev alan önemli bir madde olduğunu söyledi.

Kolesterol düşürücü ilaçların kullanımına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karatay, yıllardır süren kolesterol odaklı yaklaşımın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

ASIL SORUN KRONİK ENFLAMASYON

Karatay, damar sertliğinin temel nedeninin kronik enflamasyon olduğunu yineleyerek, damar sağlığının korunmasında vücuttaki iltihabi süreçlerin kontrol altına alınmasının önemli olduğunu belirtti.

Damar tetkiklerinde düşük oranlı plak tespit edilen kişilerin panik yapmaması gerektiğini söyleyen Karatay, sağlık değerlendirmelerinin bütüncül şekilde yapılmasının önemine dikkat çekti.

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