Sağlıklı beslenmeye dair ezber bozan açıklamalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, YouTube kanalında yaptığı açıklamada ayaklarda görülen şişlik ve ödemin nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karatay, özellikle dolaşım bozukluğu, hareketsizlik ve beslenme alışkanlıklarının bu duruma yol açtığını belirtti, risk altındakileri de uyardı.

Ayak şişliğinin birçok faktöre bağlı olduğunu söyleyen Canan Karatay, “Bunlar dolaşımın yavaşladığının bir belirtisidir” ifadelerini kullandı ve konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

AŞIRI KİLO AYAK ŞİŞLİĞİNİ TETİKLİYOR

Obezitenin önemli bir etken olduğunu vurgulayan Karatay, “Bütün şişmanlarda, aşırı kilolu olanlarda metabolizma bozukluğu ve hormonal bozukluklar olduğu için ayaklarda şişlik olabiliyor” dedi.

Ayak şişliğinde gizli risk! Canan Karatay nedenlerini tek tek açıkladı

HAREKETSİZLİK DE ETKİLİ

Uzun süre hareketsiz kalmanın da etkili olduğunu belirten Karatay, “Ayakta çok kaldığımız zaman veya uçaklarda uzun süre hareketsiz kaldığımız zaman bu şişlikler olabiliyor” ifadelerini kullandı.

Hareketin önemine dikkat çeken Karatay, “Yürümek çok önemli, yüzmek çok önemli. Dolaşım sistemimizin canlanması için hareket şart” dedi.

Beslenmeye de değinen Karatay, “Protein azlığından ve mineral eksikliğinden dolayı da ayaklarda şişlik olur” ifadelerini kullandı.

Ayak şişliğinde gizli risk! Canan Karatay nedenlerini tek tek açıkladı

“ÇİN TUZU” UYARISI

Sigara ve işlenmiş gıdaların etkisine dikkat çeken Karatay, “Sigara en büyük zehirdir. Bütün hücrelere oksijen gitmiyor, şişmesin de ne yapsınlar?” dedi.

Ayrıca katkı maddelerine değinen Karatay, “Monosodyum glutamat dediğimiz Çin tuzundan uzak duracağız, aspartam çok tehlikeli” ifadelerini kullandı.

ŞEKER HASTALARI DA RİSK ALTINDA

Şeker hastalığının da önemli bir neden olduğunu belirten Karatay, “Şeker en tatlı zehirdir, bütün hücreleri bozar” dedi.

İyot ve mineral eksikliğine de dikkat çeken Karatay, “İyotsuz hayat olmaz, iyot sağlıktır” ifadelerini kullandı.

