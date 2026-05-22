Kurban çalışmalarını ‘‘Kurban Kardeşliği Yaşatır’’ çağrısıyla sürdüren Sadakataşı Derneği, Gazze’ye 5 bin hisse kurban ulaştırmayı hedefliyor.

Sadakataşı, Gazze kurban çalışmaları kapsamında Mısır ve Hindistan’da 5 bin hisse kurbanın kesimi yaparak gerekli süreçlerin ardından Gazze’ye ulaştırmayı planlıyor.

İsrail’in soykırım gerçekleştirdiği Gazze’de milyonlarca Filistinli açlık ve kıtlıkla mücadele ediyor. Sadakataşı bölgeye düzenli olarak ulaştırdığı insani yardımlarla birlikte kurban çalışmalarıyla da destek olmayı sürdürecek. Dernek Gazze için Kurban Bayramı’nda 5 bin hissenin kesimini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

KURBANLAR BÖLGEYE NASIL ULAŞACAK?

Mevcut şartlarda Gazze’de kurban kesimi gerçekleşememektedir. Sadakataşı, Gazze kurbanlarının kesimlerimi geçtiğimiz yıl olduğu gibi Mısır ve Hindistan’da gerçekleştirecek. Kurban etleri gerekli süreçlerin ardından Gazze’ye konserve ve dondurulmuş halde ulaştırılıp, dernek gönüllüleri tarafından Gazze halkına dağıtılacak.

Gazze’ye kurban bağışı yapmak için;

Sadakataşı aracılığıyla Gazze’ye kurban bağışı yapmak için dernek genel merkezine gelerek elden, www.sadakatasi.org.tr sayfasında bulunan banka hesapları üzerinden veya online olarak yapabilirsiniz. Ayrıca derneğin 0216 614 04 61 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak kurban bağışınızı tamamlayabilirsiniz. Dernek Gazze kurban hisse bedelini 12 bin TL olarak belirledi.

