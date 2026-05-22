İstanbul'da M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının son etabı olan Sancaktepe Şehir Hastanesi, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli istasyonları hizmet vermeye başladı. Hat, 9 günlük bayram tatilinde ücretsiz olacak.

ULAŞIM 50 DAKİKAYA DÜŞTÜ

Hattın açılışı dolayısıyla Sultanbeyli'de düzenlenen programda konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, bu hat ile Üsküdar'dan Sultanbeyli'ye ulaşım süresinin 50 dakikaya düştüğünü söyledi.

Üsküdar-Sultanbeyli metro hattı açıldı! Bayram tatilinde ücretsiz

Metro hattının saatte yaklaşık 65 bin yolcu taşıyacak kapasiteye sahip olduğunu dile getiren Aslan, "Milyonlarca İstanbullunun hayatı kolaylaşacak. Günde 65 bin, bunu yılla çarpın... Ve sadece Sultanbeyli'de oturanlar yararlanmayacak, Sancaktepe de Çekmeköy de Üsküdar da yararlanacak." dedi.

BAYRAM TATİLİNDE ÜCRETSİZ OLACAK

Mevcut minibüs ve otobüs hatlarının yeni açılan metro duraklarına göre yeniden düzenleneceğini aktaran Aslan, metro hattının açılışa özel olarak bugünden itibaren 5 gün, 4 gün de Kurban Bayramı dahil olmak üzere toplam 9 gün İstanbullulara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Aslan, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının açılışının ise 29 Ekim'de yapılacağını açıkladı.

Konuşmaların ardından Aslan ve beraberindeki heyet, kurdele kesiminden sonra metroda ilk yolculuğu yaptı.

Hattın Sancaktepe Şehir Hastanesi, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli istasyonları da açılışla birlikte yolcu almaya başladı.

