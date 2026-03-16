Brezilya Milli Takımı'nın geniş kadrosunda Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson ile Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara yer aldı. 26 yaşındaki Sara, kariyerinde ilk kez milli takım forması giyecek. Öte yandan, geleceği merak konusu olan Neymar ise kadroya dahil edilmedi.

SARA İLKİ BAŞARDI

Sarı kırmızılıların 26 yaşındaki yıldızı Gabriel Sara, kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı forması giyecek.

EDERSON 30 KEZ FORMA GİYDİ

Sarı lacivertlilerin kalecisi Ederson ise kariyerinde 31. kez milli takımda kaleyi korumak için Teknik Direktör Carlo Ancelotti'den görev bekleyecek.

GALATASARAY'DAN TEBRİK

Sarı kırmızılılardan yayımlanan tebrik mesajında, "Brezilya Milli Takımı’na davet edilen Gabriel Sara’yı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadelerine yer verildi.

