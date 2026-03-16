Yaz transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'ın, Brezilya ekiplerinden Athletico Paranaense forması giyen Arjantinli 10 numara Bruno Zapelli için resmi teklifte bulunduğu ileri sürüldü.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın, Lionel Messi'nin vatandaşı Bruno Zapelli için resmi teklif yaptığı iddia edildi.

GALATASARAY TEKLİFİNİ YAPTI

RTI Esporte’nin haberine göre; Galatasaray, Athletico Paranaense forması giyen 23 yaşındaki Arjantinli hücum oyuncusu için yaklaşık 6 milyon avro önerdi.

KULÜP 15 MİLYON AVRO BEKLİYOR

Haberde, Athletico-PR Başkanı Mario Celso Petraglia’nın oyuncunun ayrılığına kolay izin vermeyi düşünmediği ve kulübün en az 15 milyon avro talep ettiği belirtildi.

Bruno Zapelli

SERBEST KALMA BEDELİ BELLİ OLDU

Öte yandan, Athletico-PR ile sözleşmesi Temmuz 2028’e kadar devam eden Zapelli'nin, yurt dışındaki kulüpler için serbest kalma maddesinin yaklaşık 60 milyon avro olduğu kaydedildi.

BONSERVİSİNİN YÜZDE 50'SİNE SAHİP

Athletico Paranaense'nin 23 yaşındaki oyuncunun bonservisin yüzde 50'lik kısmına sahip olduğu ve 2023'te eski takımına 4 milyon avroluk bir ödeme yapıldığı ifade edildi.

Bruno Zapelli

BRUNO ZAPELLI'NİN KARİYERİ

Futbol kariyerine Arjantin'de Belgrano altyapısında başlayan Bruno Zapelli, 2020'de A takıma yükseldi. 2023'te Athletico Paranaense'ye imza atan Zapelli, 2.5 sezondur Brezilya'da kariyerini sürdürüyor. 23 yaşındaki 10 numara, kariyeri boyunca 238 maça çıkarken 17 gol ve 35 asist kaydetti.

