Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, Barcelona'da kadroda düşünülmeyen Polonyalı golcü Robert Lewandowski için devrede olduğu iddia edildi.

İspanya LaLiga devi Barcelona'da kadroda düşünülmeyen Robert Lewandowski için Türkiye iddiası ortaya atıldı.

DEVLER TRANSFER YARIŞINDA

Polonya basınından Sportowy'nin haberine göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe, Robert Lewandowski için transfer yarışına girdi. İspanyol devi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Polonyalı yıldızla yeni sözleşme imzalamayı düşünmüyor.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ DAHA YÜKSEK

Haberde, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve siyah beyazlıların teklifinin ise daha yüksek olduğu belirtildi.

Barcelona formasıyla bu sezon 35 maça çıkan Lewandowski, 14 kez ağları havalandırırken 3 de asist yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası