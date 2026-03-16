Süper Lig'in 2 devi, Lewandowski için teklif yaptı
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, Barcelona'da kadroda düşünülmeyen Polonyalı golcü Robert Lewandowski için devrede olduğu iddia edildi.
DEVLER TRANSFER YARIŞINDA
Polonya basınından Sportowy'nin haberine göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe, Robert Lewandowski için transfer yarışına girdi. İspanyol devi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Polonyalı yıldızla yeni sözleşme imzalamayı düşünmüyor.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ DAHA YÜKSEK
Haberde, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve siyah beyazlıların teklifinin ise daha yüksek olduğu belirtildi.
Barcelona formasıyla bu sezon 35 maça çıkan Lewandowski, 14 kez ağları havalandırırken 3 de asist yaptı.