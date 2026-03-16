Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe'yle de anılan Borussia Mönchengladbach'ın Alman orta saha oyuncusu Rocco Reitz'ın, önemli bir bonservis bedeliyle yeni takımına imza attığı konuşuluyor.

Bundesliga ekibi Leipzig'in, ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine geldiği yönünde haberler çıkan Rocco Reitz ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

20 MİLYON EURO BONSERVİS, 3 MİLYON EURO BONUS

Sky Sport'un haberine göre; Borussia Mönchengladbach'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon sonunda yeni takımı Leipzig'e katılacak. Transfer için Mönchengladbach'a 20 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ve anlaşmada 3 milyon euroluk bonus maddesi olduğu aktarıldı.

Rocco Reitz'in, Leipzig ile 2031 yılına kadar geçerli sözleşme imzalayacağı belirtildi.

27 MAÇTA 2 ASİST

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Rocco Reitz, bu sezon Borussia Mönchengladbach'ta 27 maça çıktı ve shada kaldığı 2231 dakikada 2 asist yaptı.

