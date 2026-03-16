SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe ile anılıyordu, yeni takımı belli oldu: Bonservisi ortaya çıktı
Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe'yle de anılan Borussia Mönchengladbach'ın Alman orta saha oyuncusu Rocco Reitz'ın, önemli bir bonservis bedeliyle yeni takımına imza attığı konuşuluyor.
Kaydet
Spor az önce
Bundesliga ekibi Leipzig'in, Borussia Mönchengladbach'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Rocco Reitz ile sezon sonunda anlaşma sağladığı öne sürüldü.
0:00 0:00
1x
Bundesliga ekibi Leipzig'in, ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine geldiği yönünde haberler çıkan Rocco Reitz ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.
20 MİLYON EURO BONSERVİS, 3 MİLYON EURO BONUS
Sky Sport'un haberine göre; Borussia Mönchengladbach'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon sonunda yeni takımı Leipzig'e katılacak. Transfer için Mönchengladbach'a 20 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ve anlaşmada 3 milyon euroluk bonus maddesi olduğu aktarıldı.
27 MAÇTA 2 ASİST
Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Rocco Reitz, bu sezon Borussia Mönchengladbach'ta 27 maça çıktı ve shada kaldığı 2231 dakikada 2 asist yaptı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR