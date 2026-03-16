Süper Lig'de son 4 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. 5 eksik oyuncusu olan sarı-lacivertli ekipte, kritik maç öncesi 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27'nci haftasında 17 Mart Salı günü Gaziantep FK ile mücadele edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynanan 26 mücadelede 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 57 puan toplarken averaj farkıyla ikinci sırada bulunuyor. Son maçında Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybeden Fenerbahçe ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-0 mağlup etmişti.

TEDESCO KARARI

Fenerbahçe'de son 4 maçta kaybedilen 7 puanın ardından Başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco, yaşanan süreçle ilgili toplantı yapmış ve İtyalyan çalıştırıcı ile 'yola devam' kararı alınmıştı.

5 EKSİK VAR

Tedavileri süren Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, yarınki maçta forma giyemeyecek. Cezası sebebiyle Fatih Karagümrük maçında oynamayan Brezilyalı file bekçisi Ederson, Gaziantep FK karşısında takıma geri dönecek.

6 İSİM CEZA SINIRINDA

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nelson Semedo'nun yanı sıra Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, sarı kart ceza sınırındaki isimler. Bu futbolcular, Gaziantep FK mücadelesinde kart görmeleri durumunda bir sonraki lig maçı olan Beşiktaş karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

