Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında öğrenci kabul edecek Güzel Sanatlar Müzik İlkokulları, Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulları ve Spor Ortaokulları için merakla beklenen seçim ve yerleştirme kılavuzunu erişime açtı. Yetenek sınavıyla öğrenci alacak okullara ilişkin tüm detayların yer aldığı kılavuzda başvuru tarihleri, değerlendirme süreci, kayıt işlemleri ve uygulama esasları netleşti.

Müzik ve spor alanında eğitim almak isteyen öğrenciler için süreç resmen başlarken, veliler de e-Okul sistemi üzerinden yapılacak başvuruların ayrıntılarını araştırmaya başladı. Bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre aday öğrenciler, başvurularını 8 Mayıs'ta yapmaya başladı.

Başvurular başladı! MEB Güzel Sanatlar Müzik İlkokul/Ortaokulları ile Spor Ortaokulları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı

MEB GÜZEL SANATLAR VE SPOR YETENEK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı kılavuzuna göre Güzel Sanatlar Müzik İlkokulları, Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulları ve Spor Ortaokulları için başvuru süreci başladı. Öğrenciler ve veliler, başvurularını 8 Mayıs 2026 ile 2 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

Başvuru işlemleri “Sınav ve Nakil İşlemleri” ekranı üzerinden yapılırken, adaylar başvuru sırasında yetenek değerlendirme uygulaması için randevu da oluşturabilecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından aday öğrenciler yetenek değerlendirme uygulamalarına katılacak. Bakanlığın açıkladığı takvime göre müzik ve spor alanındaki değerlendirmeler 8 Haziran ile 19 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, kendilerine verilen randevu gün ve saatinde başvuru yaptıkları ilde belirlenen okulda komisyon karşısına çıkacak.

Müzik alanında öğrencilerin işitme, ritim ve performans becerileri değerlendirilirken, spor ortaokullarına başvuran adaylar fiziksel yeterlilik testlerinden geçirilecek.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan takvime göre yetenek değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları 29 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecek.

Sonuçlar e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler ise kayıt işlemlerini 7 Temmuz ile 14 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek.

