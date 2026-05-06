2026 Kamu Personel Seçme Sınavı takvimi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yayımladığı sınav programıyla birlikte lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarına ilişkin başvuru ve sınav tarihleri netleşti. amu kurumlarında görev almak isteyen adaylar şimdi “KPSS lisans başvuru ne zaman yapılacak?”, “KPSS ön lisans sınavı ne zaman?” ve “Ortaöğretim KPSS başvuruları başladı mı?” sorularına cevap arıyor.

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2026 KPSS maratonu yaz aylarında başlayacak ve sonbahar boyunca devam edecek. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarından Alan Bilgisi sınavlarına kadar 2026 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim aşamalarına dair tarihler ÖSYM tarafından paylaşıldı.

KPSS lisans başvuru ne zaman 2026? ÖSYM sınav takvimi ve KPSS ön lisans, lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri

KPSS LİSANS BAŞVURU NE ZAMAN 2026? SINAV TARİHİ HANGİ GÜN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS lisans başvuruları 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 13 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru işlemleri ise 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. Alan Bilgisi sınavlarının birinci oturumu 12 Eylül’de, ikinci oturumu ise 13 Eylül’de gerçekleştirilecek.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU VE SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ön lisans sınavına katılacak adaylar başvurularını 29 Temmuz ile 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Geç başvuru işlemleri ise 19-20 Ağustos tarihlerinde alınacak.

2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde düzenlenecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAVI NE ZAMAN?

Lise mezunu adayların katılım sağlayacağı KPSS ortaöğretim oturumu için başvurular 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Geç başvuru günü ise 15-16 Eylül olarak açıklandı.

KPSS ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek. KPSS ön lisans sonuçları 30 Ekim 2026’da açıklanacak.

KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih ise 19 Kasım 2026 olarak duyuruldu. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sonuçlarının da 25 Kasım 2026 tarihinde erişime açılması planlanıyor.

