128.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kura (DHY) ilanı paylaşıldı. Yayımlanan ilana göre, DHY kura sonuçları 6 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar, canlı kura çekimiyle isim listesini anlık olarak öğrenebilecek. Peki, 128.dönem DHY kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) atamaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, kura çekimiyle anlık olarak gerçekleşecek. Kura sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter onaylı belgeler Genel Müdürlüğün internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecek .

DHY KURA SAYFASI PAYLAŞILDI

DHY KURA ÇEKİMİ DUYURUSU

Kura çekilişi 06.05.2026 tarihinde saat 10:30 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacağından kuraya katılımcı alınmayacaktır.



İlan edilen takvim çerçevesinde eş mazereti başvurusunda bulunmayanların göreve başladıktan sonra yapacakları eş mazereti nedeniyle atanma talepleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 30.maddesi “(6) Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır.” hükmü çerçevesinde değerlendirilecektir.





