Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş, 90+8'inci dakikada Enis Bardhi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup oldu ve elendi. Penaltıyı yaptıran Junior Olaitan, gece yarısı "özür" paylaşımı yaptı. Beninli futbolcu, "Tüm sorumluluğu alıyorum. Hiçbir mazeretim yok. Takım arkadaşlarımı ve taraftarları hayal kırıklığına uğrattığım için pişmanlık hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Beşiktaş ile Konyaspor, TÜPRAŞ Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 90+5'inci dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Hızlı gelişen atakta Olaigbe, soldan hızla ceza sahasına girdiği anda Junior Olaitan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi. 90+8'de topun başına geçen Enis Bardhi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu golle 1-0 kaybeden siyah-beyazlılar, kupaya veda etti.

Dolmabahçe'de penaltıya sebebiyet veren 23 yaşındaki Beninli oyuncu, gece yarısı sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

Beşiktaş, Junior Olaitan için devre arası transfer döneminde Göztepe'ye 5 milyon euroya bonservis ödedi.

"ÖZRÜMÜ KABUL EDİN"

Maç sonu yaşadığı büyük üzüntü enranlara yanıyan Junior Olaitan'ın paylaşımı şöyle:

"Sevgili Beşiktaş ailesi;

Futbolda insanın yanında kalan anlar vardır ve bu da benim uzun süre taşıyacağım anlardan biri olacak.

Takım olarak her şeyimizi verdik. Birlikte savaştık, birlikte mücadele ettik ve bu kulüp ile sizler için neler başarabileceğimize birlikte inandık. Bu yüzden, böylesine kritik bir anda yaptığım hatanın bizi finale çıkma şansından etkilemiş olduğunu bilmek beni derinden yaralıyor.

Genç oyuncu, penaltı golü sonrası böyle görüğntülendi.

Tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Hiçbir mazeretim yok. Sadece hayal kırıklığı. Takım arkadaşlarımı ile siz taraftarları hayal kırıklığına uğrattığım için gerçek bir pişmanlık hissediyorum.

Bu armayı taşımak benim için hafife alınacak bir ayrıcalık değil. Sahaya her çıktığımda bunu gururla, bağlılıkla ve bu kulüp için her şeyimi verme niyetiyle yapıyorum. Bu değişmeyecek. Eğer bir şey varsa, bu an beni daha güçlü dönmeye, gelişmeye ve güveninizi karşılık vermeye daha da kararlı hale getiriyor.

Hayal kırıklığınızı anlıyorum ve böyle hissetmeye hakkınız var. Tek ricam, bana ve bize her zaman yaptığınız gibi destek olmaya devam etmeniz. Desteğiniz her şey demek, özellikle de böyle anlarda. Lütfen özrümü kabul edin ve beni affedin. Çok üzgünüm.

Öğreneceğiz. Büyüyeceğiz ve birlikte tekrar mücadele edeceğiz."

Olaitan'ın Instagram paylaşımı

