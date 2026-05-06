Edirne-İstanbul karayolu otogar bağlantı güzergahında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yol kenarındaki yön tabelasına çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle tırın motor ve şanzıman kısmının yön tabelasının dev beton bloğunun altına adeta ok gibi saplanması, kazayı görenleri hayrete düşürdü. Feci kazada yaralanan tır sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, bir süre trafiğe kapanan yolda polis ekipleri inceleme başlattı.

