Hürmüz Boğazı’ndaki ABD-İran gerilimi sivil taşımacılığı vurmaya devam ediyor. Fransız lojistik devi CMA CGM’ye ait "San Antonio" adlı kargo gemisi, boğaz geçişi sırasında saldırıya uğradı.

Fransız deniz taşımacılığı ve lojistik devi CMA CGM, bünyesinde bulunan "San Antonio" adlı geminin dün boğazdan geçişi sırasında hedef alındığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada mürettebatın yaralandığı ve gemide ciddi hasar oluştuğu iletildi.

MÜRETTEBAT YARALANDI, TAHLİYE OPERASYONU BAŞLATILDI

CMA CGM tarafından yapılan resmi açıklamada, saldırının şiddetine dair acı detaylar paylaşıldı. Gemiye yönelik müdahale sonucunda mürettebat arasında yaralananlar olduğu ve gemide maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Yaralı denizcilerin acil bir operasyonla gemiden tahliye edildiği ve tıbbi bakım altına alındığı belirtildi. Şirket, personelin sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktardı.

BOĞAZDA "KONTROLSÜZ" GERİLİM TIRMANIYOR

İran ile ABD arasındaki Hürmüz Boğazı merkezli karşılıklı hamleler, bölgeyi sivil gemiler için adeta bir barut fıçısına çevirdi. "San Antonio" saldırısı, Hürmüz’deki güvenliğin tamamen ortadan kalktığına dair endişeleri artırırken, Fransız yetkililer olayın faili ve saldırının biçimi hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

