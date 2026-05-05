ABD'den İran'a gizli mesaj trafiği: Yolumuzu açın, operasyon başlatacağız
Axios’un haberine göre, Trump yönetimi Hürmüz Boğazı’ndaki kritik operasyon öncesinde Tahran’a gizli bir mesaj ileterek "yolumuzu açın" uyarısında bulundu.
- Axios'a göre Trump yönetimi, İran'a Hürmüz Boğazı'nda başlatılacak 'Özgürlük Projesi' hakkında mesaj ileterek müdahale etmemesi konusunda uyarıda bulundu.
- ABD'nin operasyon başlattığı Pazartesi günü, İran'ın boğazdan geçen ABD Donanması gemilerine, ticari gemilere ve BAE'deki kritik enerji tesislerine yönelik saldırılar düzenlediği iddia edildi.
- Savunma Bakanlığı kaynakları, USS Truxtun ve USS Mason destroyerlerinin İHA ve füze saldırısına uğradığını ancak bu saldırıların engellendiğini belirtti.
- Pentagon, İran'ı Devrim Muhafızları'nı dizginlemesi konusunda uyardı.
- Hürmüz Boğazı'ndaki ABD operasyonu, ilk 24 saatte nakliye şirketlerinin güven tazeleyememesi nedeniyle beklenen sonucu vermedi ve gemi trafiği durağan seyretti.
ABD merkezli haber sitesi Axios'un iddiasına göre Trump yönetimi, Pazar günü İran’a çok özel bir mesaj iletti.
ABD’nin gemileri Hürmüz Boğazı’ndan geçirmek için başlatacağı "Özgürlük Projesi" operasyonu hakkında bilgi verilirken, Tahran yönetimi sürece ilişkin müdahale etmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.
Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, bugün düzenledikleri basın toplantısında İran saldırılarını önemsiz göstererek ateşkesin devam ettiğini söylemişti.
UYARILARA RAĞMEN SALDIRI DALGASI: BAE VE DONANMA HEDEFTE
ABD’nin operasyon düğmesine bastığı Pazartesi günü, İran kanadından cevap gecikmedi.
ABD basınına yansıyan değerlendirmelere göre İran, boğazdan geçen ABD Donanması gemilerine, bölgedeki ticari gemilere ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) kritik enerji tesislerine yönelik bir dizi koordineli saldırı düzenledi. Savunma Bakanlığı kaynakları, USS Truxtun ve USS Mason destroyerlerinin İHA ve füze yağmuruna tutulduğunu ancak sistemlerin bu saldırıları başarıyla engellediğini aktardı.
PENTAGON’DAN İRAN UYARI: SAHİP ÇIKIN
ABD'nin bölgedeki askeri hareketliliğinin sadece kendi çıkarları için değil, küresel enerji güvenliğini korumak amacıyla dünya adına gerçekleştirildiğini iddia eden Hegseth, saldırıların faili olan Devrim Muhafızları için Tahran yönetimine çağrı yaptı:
"Onları dizginlemek sizin sorumluluğunuzda!"
HÜRMÜZ’DE DİPLOMATİK ÇIKMAZ: SAVAŞ YENİDEN BAŞLAYABİLİR Mİ?
Hürmüz Boğazı’ndaki petrol ve kargo akışını artırmayı hedefleyen ABD operasyonu, ilk 24 saatinde beklenen sonucu vermedi. Nakliye şirketlerinin güven tazeleyememesi nedeniyle gemi trafiği durağan seyrederken, yüzlerce geminin sırada beklediği kaydedildi.