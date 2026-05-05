Axios’un haberine göre, Trump yönetimi Hürmüz Boğazı’ndaki kritik operasyon öncesinde Tahran’a gizli bir mesaj ileterek "yolumuzu açın" uyarısında bulundu.

ABD merkezli haber sitesi Axios'un iddiasına göre Trump yönetimi, Pazar günü İran’a çok özel bir mesaj iletti.

ABD’nin gemileri Hürmüz Boğazı’ndan geçirmek için başlatacağı "Özgürlük Projesi" operasyonu hakkında bilgi verilirken, Tahran yönetimi sürece ilişkin müdahale etmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.

Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, bugün düzenledikleri basın toplantısında İran saldırılarını önemsiz göstererek ateşkesin devam ettiğini söylemişti.

ABD'den İran'a gizli mesaj trafiği: Yolumuzu açın, operasyon başlatacağız

UYARILARA RAĞMEN SALDIRI DALGASI: BAE VE DONANMA HEDEFTE

ABD’nin operasyon düğmesine bastığı Pazartesi günü, İran kanadından cevap gecikmedi.

ABD basınına yansıyan değerlendirmelere göre İran, boğazdan geçen ABD Donanması gemilerine, bölgedeki ticari gemilere ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) kritik enerji tesislerine yönelik bir dizi koordineli saldırı düzenledi. Savunma Bakanlığı kaynakları, USS Truxtun ve USS Mason destroyerlerinin İHA ve füze yağmuruna tutulduğunu ancak sistemlerin bu saldırıları başarıyla engellediğini aktardı.

PENTAGON’DAN İRAN UYARI: SAHİP ÇIKIN

ABD'nin bölgedeki askeri hareketliliğinin sadece kendi çıkarları için değil, küresel enerji güvenliğini korumak amacıyla dünya adına gerçekleştirildiğini iddia eden Hegseth, saldırıların faili olan Devrim Muhafızları için Tahran yönetimine çağrı yaptı:

"Onları dizginlemek sizin sorumluluğunuzda!"

HÜRMÜZ’DE DİPLOMATİK ÇIKMAZ: SAVAŞ YENİDEN BAŞLAYABİLİR Mİ?

Hürmüz Boğazı’ndaki petrol ve kargo akışını artırmayı hedefleyen ABD operasyonu, ilk 24 saatinde beklenen sonucu vermedi. Nakliye şirketlerinin güven tazeleyememesi nedeniyle gemi trafiği durağan seyrederken, yüzlerce geminin sırada beklediği kaydedildi.

