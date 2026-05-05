Saha içi ve dışındaki davranışları nedeniyle eleştirilerin hedefi olan, sevgilisiyle yaptığı İtalya tatilinin ardından hem takımın hem de eflatun beyazlı taraftarların tepkisini çeken Kylian Mbappe'nin, takımdan gönderilmesi için yüz binlerce imza toplandı.

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, saha içi performansıyla takımı taşısa da saha dışındaki tavırları nedeniyle hem oyuncular arasında hem de taraftarlar nezdinde rahatsızlığa neden oldu.

Paris Saint-Germain'den ayrılıp Real Madrid'e transfer olduğu gün sosyal medyada etkileşim rekoru kıran Kylian Mbappe için işler tersine döndü.

NEFRET FİGÜRÜNE DÖNÜŞTÜ

Fransız forvet, attığı gollerle takımı taşısa da oyun içi ve saha dışındaki tavırları nedeniyle hem takımda hem de taraftarlar arasında nefret figürü olmaya başladı.

Takım arkadaşlarına yaptığı saygısızlıkların artması, son olarak Espanyol maçında sakatlığı nedeniyle forma giymeyen ve İtalya'ya sevgilisiyle tatile giden Kylian Mbappe, Real Madrid'de bardağı taşırdı.

Kylian Mbappe

GÖNDERİLMESİ İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Eflatun beyazlı taraftarların "diktatör" lakabını verdiği Kylian Mbappe'nin takımdan gönderilmesi için imza kampanyası başlatıldı. Ayrılık için 200 bin imza toplanması amaçlanan kampanyada, 1.5 milyondan fazla Real Madrid taraftarları Kylian Mbappe'nin gönderilmesi için imza attı.

MBAPPE CEPHESİNİN SAVUNMASI

Kylian Mbappe cephesinden AFP'ye yapılan açıklamada, "Eleştirilerin bir kısmı, kulüp tarafından sıkı bir şekilde denetlenen iyileşme süreciyle ilgili unsurların aşırı yorumlanmasına dayanıyor. Bu durum, Kylian'ın takımın iyiliği için her gün gösterdiği bağlılık ve çalışmanın gerçekliğiyle kesinlikle uyuşmamaktadır." denildi.

Real Madrid'de 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kylian Mbappe, tüm kulvarlarda çıktığı 100 maçta 85 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası