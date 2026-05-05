Kartal'da zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi, yaralılar var
D-100 Karayolu Kartal mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik uzun süre durma noktasına geldi.
GÖREN GÖZLERİNE İNANAMADI
Kartal mevkiinde, Kadıköy istikametinde saat 18.45 sıralarında yaşanan kazada iddiaya göre bir servis aracı önündeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri öndeki başka bir otomobilin altına girerken, zincirleme şekilde toplam 4 araç kazaya karıştı.
ARAÇLAR YOLDAN KALDIRILDI
Kazada araçlarda bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu’nun Kadıköy yönünde ve yan yolda uzun süre trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.