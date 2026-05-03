Real Madrid soyunma odası karıştı: Sevgilisiyle tatile çıktı, krize neden oldu
Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin, kız arkadaşı Ester Exposito ile İtalya'da yaptığı romantik tatilin, eflatun beyazlılarda kriz çıkardı ve bazı oyuncuların "ayrıcalık" nedeniyle oyuncuyu şikayet ettiği iddia edildi.
- Mbappe'nin, Barcelona ile oynanacak kritik maç öncesi sevgilisi Ester Exposito ile İtalya'da tatil yaparken görüntülenmesi takım içinde tartışma çıkardı.
- Bazı futbolcular, yönetimin ve teknik heyetin Mbappe'ye tanıdığı esnekliğin takım içi dengeleri bozduğunu düşünüyor.
- Haber, El Mundo'da yer aldı.
Eflatun beyazlılarda Kylian Mbappe'nin, El Clasico öncesi sevgilisi Ester Exposito ile İtalya tatiline gitmesinin takım içinde bazı futbolcuları rahatsız ettiği belirtildi.
5 gollü düelloda Liverpool'u deviren Manchester United, Şampiyonlar Ligi biletini aldı
SOYUNMA ODASINDA GERİLİM
Mbappe'nin, LaLiga'da gelecek hafta oynanacak kritik Barcelona mücadelesi öncesinde oyuncu Ester Exposito ile İtalya’da tatil yaparken görüntülenmesi, Real Madrid soyunma odasında tartışma çıkardı.
OYUNCULAR DURUMDAN RAHATSIZ
El Mundo'nun haberine göre; İtalya'da baş başa vakit geçiren Mbappe ve Exposito çifti, Real Madrid camiasında rahatsızlığa neden oldu. Barcelona ile oynanacak El Clasico öncsi Mbappe’nin tatile gitmesi, takım içerisinde tepkilere neden oldu.
"AYRICALIK" TEPKİSİ
Fransız yıldızın takımla olmak yerine tatile gitmesi, Real Madrid'deki bazı futbolcularda rahatsızlığa sebep oldu. Bazı oyuncuların, yönetimin ve teknik heyetin Mbappe’ye tanıdığı esnekliğin takım içi dengeleri bozduğunu düşündüğü öne sürüldü.