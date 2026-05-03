Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin, kız arkadaşı Ester Exposito ile İtalya'da yaptığı romantik tatilin, eflatun beyazlılarda kriz çıkardı ve bazı oyuncuların "ayrıcalık" nedeniyle oyuncuyu şikayet ettiği iddia edildi.

Eflatun beyazlılarda Kylian Mbappe'nin, El Clasico öncesi sevgilisi Ester Exposito ile İtalya tatiline gitmesinin takım içinde bazı futbolcuları rahatsız ettiği belirtildi.

SOYUNMA ODASINDA GERİLİM

Mbappe'nin, LaLiga'da gelecek hafta oynanacak kritik Barcelona mücadelesi öncesinde oyuncu Ester Exposito ile İtalya’da tatil yaparken görüntülenmesi, Real Madrid soyunma odasında tartışma çıkardı.

Kylian Mbappe - Ester Exposito

OYUNCULAR DURUMDAN RAHATSIZ

El Mundo'nun haberine göre; İtalya'da baş başa vakit geçiren Mbappe ve Exposito çifti, Real Madrid camiasında rahatsızlığa neden oldu. Barcelona ile oynanacak El Clasico öncsi Mbappe’nin tatile gitmesi, takım içerisinde tepkilere neden oldu.

Real Madrid

"AYRICALIK" TEPKİSİ

Fransız yıldızın takımla olmak yerine tatile gitmesi, Real Madrid'deki bazı futbolcularda rahatsızlığa sebep oldu. Bazı oyuncuların, yönetimin ve teknik heyetin Mbappe’ye tanıdığı esnekliğin takım içi dengeleri bozduğunu düşündüğü öne sürüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası