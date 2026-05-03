Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Beştepe'de
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantının gündeminde Orta Doğu'daki gerilim, 'Terörsüz Türkiye' süreci, ekonomi ve bayram tatili yer alıyor.
- Orta Doğu'daki gelişmeler, ABD-İran görüşmeleri, olası ateşkes planları ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum değerlendirilecek.
- Enerji fiyatlarındaki artışın ekonomiye yansımaları, enflasyonla mücadele ve ek tedbirler görüşülecek.
- 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında PKK'nın silah bırakma iddiaları ve hukuki adımlar değerlendirilecek.
- Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları gündemde olacak ve okullardaki güvenlik önlemleri gözden geçirilecek.
- Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı da kabinede değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftada Beştepe'de bir araya gelecek. Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda hem iç hem de dış politikaya dair kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.
ORTA DOĞU'DAKİ SON DURUM MASADA
Kabinenin en önemli gündem maddeleri arasında Orta Doğu'daki son gelişmeler bulunuyor. ABD ile İran arasındaki görüşmeler, olası ateşkes planları ve bölgedeki gerilimin seyri toplantıda detaylı şekilde değerlendirilecek. Ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki son durum ve küresel enerji piyasalarına etkileri de masada olacak.
Enerji fiyatlarındaki artışın ekonomiye yansımaları, enflasyonla mücadele süreci ve alınabilecek ek tedbirler de kabinenin ekonomi başlığında görüşülecek konular arasında yer alıyor.
Terörsüz Türkiye sürecinde yasal adım belirsizliği sürüyor: Gecikme örgüt kaynaklı
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
Güvenlik başlığında ise 'Terörsüz Türkiye' süreci öne çıkıyor. PKK’nın silah bırakma iddiaları, sürecin MİT tarafından takibi ve sonrasında atılabilecek hukuki adımların kabinede değerlendirilmesi bekleniyor.
Öte yandan kamuoyunda yankı uyandıran Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırıları da toplantının gündeminde olacak. Okullarda alınan güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi planlanıyor.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Kabinede ayrıca Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı da değerlendirilecek. Arefe gününün 26 Mayıs Salı gününe denk gelmesi nedeniyle idari izin kararı alınması halinde kamu çalışanlarının uzun bir tatil yapma ihtimali gündeme geliyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise daha önce yaptığı açıklamada, 9 günlük tatilin turizm açısından olumlu olabileceğini ancak kararın Kabine tarafından verileceğini ifade etmişti.
İşte gün gün 2026 Kurban Bayramı takvimi
|Gün
|Tarih
|Durum
|Kurban Bayramı Arefesi
|26 Mayıs (Salı)
|Yarım Gün Tatil
|Kurban Bayramı 1. Gün
|27 Mayıs (Çarşamba)
|Tatil
|Kurban Bayramı 2. Gün
|28 Mayıs (Perşembe)
|Tatil
|Kurban Bayramı 3. Gün
|29 Mayıs (Cuma)
|Tatil
|Kurban Bayramı 4. Gün
|30 Mayıs (Cumartesi)
|Tatil