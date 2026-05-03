Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantının gündeminde Orta Doğu'daki gerilim, 'Terörsüz Türkiye' süreci, ekonomi ve bayram tatili yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftada Beştepe'de bir araya gelecek. Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda hem iç hem de dış politikaya dair kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

ORTA DOĞU'DAKİ SON DURUM MASADA

Kabinenin en önemli gündem maddeleri arasında Orta Doğu'daki son gelişmeler bulunuyor. ABD ile İran arasındaki görüşmeler, olası ateşkes planları ve bölgedeki gerilimin seyri toplantıda detaylı şekilde değerlendirilecek. Ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki son durum ve küresel enerji piyasalarına etkileri de masada olacak.

Enerji fiyatlarındaki artışın ekonomiye yansımaları, enflasyonla mücadele süreci ve alınabilecek ek tedbirler de kabinenin ekonomi başlığında görüşülecek konular arasında yer alıyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Güvenlik başlığında ise 'Terörsüz Türkiye' süreci öne çıkıyor. PKK’nın silah bırakma iddiaları, sürecin MİT tarafından takibi ve sonrasında atılabilecek hukuki adımların kabinede değerlendirilmesi bekleniyor.

Öte yandan kamuoyunda yankı uyandıran Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırıları da toplantının gündeminde olacak. Okullarda alınan güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi planlanıyor.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kabinede ayrıca Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı da değerlendirilecek. Arefe gününün 26 Mayıs Salı gününe denk gelmesi nedeniyle idari izin kararı alınması halinde kamu çalışanlarının uzun bir tatil yapma ihtimali gündeme geliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise daha önce yaptığı açıklamada, 9 günlük tatilin turizm açısından olumlu olabileceğini ancak kararın Kabine tarafından verileceğini ifade etmişti.

İşte gün gün 2026 Kurban Bayramı takvimi

Gün Tarih Durum Kurban Bayramı Arefesi 26 Mayıs (Salı) Yarım Gün Tatil Kurban Bayramı 1. Gün 27 Mayıs (Çarşamba) Tatil Kurban Bayramı 2. Gün 28 Mayıs (Perşembe) Tatil Kurban Bayramı 3. Gün 29 Mayıs (Cuma) Tatil Kurban Bayramı 4. Gün 30 Mayıs (Cumartesi) Tatil

