Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın, dünya devi Real Madrid'in gündeminde olduğu ve Başkan Florentino Perez'in hayallerini süsleyen oyuncuların başında geldiği ileri sürüldü.

Serie A devi Juventus ve A Milli Takım'daki başarılı performansıyla transferin en gözde isimlerinden olan 21 yaşındaki Kenan Yıldız için Real Madrid'in devreye girdiği belirtildi.

REAL MADRID GÜNDEMİNE ALDI

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; transfer piyasasının en dikkat çeken isimlerden biri haline gelen Kenan Yıldız, Real Madrid'in gündemine girdi.

Juventus'un Şampiyonlar Ligi bileti alamaması durumunda ciddi tasarruf adımları atmasının beklendiği, bu senaryoda kadrodaki hiçbir oyuncunun "dokunulmaz" olmayacağı, bu ihtimalin Kenan Yıldız için de geçerli olduğu kaydedildi.

"PEREZ'İN HAYALLERİNİ SÜSLÜYOR"

Kenan'ın geleceğine dair dikkat çekici bir detaya yer veren La Gazzetta dello Sport; milli futbolcunun, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in hayallerini süsleyen oyunculardan biri olduğunu aktardı. İspanyol devinin, La Liga'daki sonuçların ardından yeni bir yapılanmaya gitmeyi planladığı ve Avrupa'da çeyrek finalde sona eren sezonun ardından kadroda değişiklikler yapabileceği aktarıldı.

FORMA YARIŞI ZORLU

Öte yandan, Kenan Yıldız'ın başarılı performansına rağmen Real Madrid'de forma şansı bulmasının kolay olmayabileceği, hücumun sol kanadında Vinicius Junior ve Kylian Mbappe ile benzer bölgede oynadığına dikkat çekildi.

