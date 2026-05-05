Real Madrid, milli yıldızın peşinde: 'Perez'in hayallerini süslüyor'
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın, dünya devi Real Madrid'in gündeminde olduğu ve Başkan Florentino Perez'in hayallerini süsleyen oyuncuların başında geldiği ileri sürüldü.
- Juventus'un Şampiyonlar Ligi bileti alamaması durumunda Kenan Yıldız dahil hiçbir oyuncunun kadroda garanti olamayacağı kaydedildi.
- La Gazzetta dello Sport'a göre Kenan Yıldız, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de ilgilendiği oyunculardan biri olarak öne çıkıyor.
- Real Madrid'in, İspanyol ekibinin sezon sonundaki yapılanması kapsamında kadroda değişiklikler yapabileceği ifade edildi.
- Kenan Yıldız'ın Real Madrid'de forma bulmasının, hücumun sol kanadındaki Vinicius Junior ve Kylian Mbappe gibi isimlerle rekabet nedeniyle zor olabileceği belirtildi.
Serie A devi Juventus ve A Milli Takım'daki başarılı performansıyla transferin en gözde isimlerinden olan 21 yaşındaki Kenan Yıldız için Real Madrid'in devreye girdiği belirtildi.
REAL MADRID GÜNDEMİNE ALDI
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; transfer piyasasının en dikkat çeken isimlerden biri haline gelen Kenan Yıldız, Real Madrid'in gündemine girdi.
Juventus'un Şampiyonlar Ligi bileti alamaması durumunda ciddi tasarruf adımları atmasının beklendiği, bu senaryoda kadrodaki hiçbir oyuncunun "dokunulmaz" olmayacağı, bu ihtimalin Kenan Yıldız için de geçerli olduğu kaydedildi.
"PEREZ'İN HAYALLERİNİ SÜSLÜYOR"
Kenan'ın geleceğine dair dikkat çekici bir detaya yer veren La Gazzetta dello Sport; milli futbolcunun, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in hayallerini süsleyen oyunculardan biri olduğunu aktardı. İspanyol devinin, La Liga'daki sonuçların ardından yeni bir yapılanmaya gitmeyi planladığı ve Avrupa'da çeyrek finalde sona eren sezonun ardından kadroda değişiklikler yapabileceği aktarıldı.
FORMA YARIŞI ZORLU
Öte yandan, Kenan Yıldız'ın başarılı performansına rağmen Real Madrid'de forma şansı bulmasının kolay olmayabileceği, hücumun sol kanadında Vinicius Junior ve Kylian Mbappe ile benzer bölgede oynadığına dikkat çekildi.