Havacılıkta büyük kriz! Yakıt fiyatları uçtu, seferler iptal
Orta Doğu'daki gerilim birçok sektör gibi küresel havacılığı da vurdu. Jet yakıtı maliyetlerinin katlanması nedeniyle havayolu şirketleri uçuş iptalleri, zamlar ve tasarruf önlemleri gibi birçok konuyu gündeme almak zorunda kaldı.
- Jet yakıtı fiyatlarının iki katına çıkması, havayolu şirketlerinin maliyetlerini ciddi şekilde artırdı.
- Spirit Airlines, finansal zorluklar nedeniyle tüm uçuşlarını durdurdu ve faaliyetlerine son verdi.
- United Airlines bilet fiyatlarında yaklaşık %20 artış planlarken, Lufthansa Group yakıt tasarrufu için 20 bin uçuşu iptal etti.
- Air France-KLM ek ücret uygulamasına geçerken, KLM 150 Avrupa uçuşunu programdan çıkardı.
- Asya'daki havayolları da (Cathay Pacific, AirAsia, Thai Airways) uçuş frekanslarını azaltıp yakıt ek ücretlerini artırdı.
- Uzmanlar, yakıt fiyatlarındaki yükselişin devamı halinde küresel havacılıkta küçülme ve bilet fiyatlarında yeni zam dalgalarının kaçınılmaz olacağını belirtiyor.
Orta Doğu'da artan çatışmaların enerji piyasalarına etkisi, küresel havacılık sektöründe ciddi bir krizi tetikledi. Jet yakıtı fiyatlarının kısa sürede iki katına çıkması, havayolu şirketlerinin operasyonlarını doğrudan etkilerken, birçok firma maliyet baskısıyla radikal kararlar almaya başladı.
TÜM UÇUŞLARINI DURDURDU
Krizin en ağır etkilediği şirketlerden biri olan Spirit Airlines, finansal darboğazdan çıkamayarak tüm uçuşlarını durdurduğunu ve faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Independent'in haberine göre şirketin, ABD yönetiminden beklediği 500 milyon dolarlık destek paketinin borç sahipleriyle anlaşma sağlanamaması nedeniyle gerçekleşmemesi, süreci hızlandırdı.
Sektördeki diğer büyük oyuncular da benzer baskılarla karşı karşıya. United Airlines bilet fiyatlarında yaklaşık yüzde 20 artış planlarken, Lufthansa Group yakıt tasarrufu amacıyla önümüzdeki altı ayda 20 bin uçuşu iptal etme kararı aldı.
ZARAR EDEN UÇUŞLAR PROGRAMDAN ÇIKARILDI
Avrupa genelinde hükümetler yakıt stoklarını yakından izlemeye başlarken, şirketler artan maliyetleri yolculara yansıtıyor. Air France-KLM uzun mesafeli uçuşlarda bilet başına ek ücret uygulamasına geçerken, KLM zarar eden 150 Avrupa uçuşunu programdan çıkardı.
ABD merkezli American Airlines, Delta Air Lines ve Alaska Airlines ise bagaj ücretlerini artırma ve kâr beklentilerini aşağı çekme yoluna giderek maliyet baskısını dengelemeye çalışıyor.
Asya'da da tablo farklı değil. Cathay Pacific, AirAsia ve Thai Airways uçuş frekanslarını azaltırken, yakıt ek ücretlerini yüzde 10 ila 35 arasında artırma kararı aldı.
YENİ ZAM DALGALARI KAÇINILMAZ
Uzmanlar, yakıt fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi halinde küresel havacılıkta daha geniş çaplı küçülme ve bilet fiyatlarında yeni zam dalgalarının kaçınılmaz olabileceğini belirtiyor.